تكنولوجيا: كوالكوم تطلق شرائح Snapdragon S7 وS7 Pro Gen 1 للسماعات والمكبرات الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم عن رقاقات Snapdragon S7 وS7 Pro Gen 1 المطورة لدعم السماعات والمكبرات الصوتية، والتي تنطلق بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.4.

تتميز رقاقة S7 Pro الجديدة من كوالكوم مع “micro-power Wi-Fi”بسرعة تصل إلى 29 ميجابت في الثانية، لذا سيدعم الجيل القادم من سماعات البلوتوث الإتصال في نطاق أكبر بإستخدام تقنية البلوتوث فقط، مع ميزة الإنتقال السلس بين الإتصال بالبلوتوث وWi-Fi.

وتؤكد كوالكوم على أن الرقاقات ستدعم تغطية في الإتصال بالبلوتوث إلى أقصى حد، كما تعزز رقاقات S7 وS7 Pro قوة الحوسبة 6 مرات أفضل، مع مضاعفة قوة آداء الذكاء الإصطناعي حتى 100 مرة.

وتتضمن الرقاقات عدد من أنوية DSP على اللوحة مع مركز استشعار، وتأتي بزيادة في الذاكرة بنسبة 300%، وتدعم رقاقة S7 Pro تدفق الموسيقى متعدد القنوات بدون فقد 192 كيلو هرتز، مع تحسينات في الصوت المكاني عند تشغيل الألعاب.

المصدر

اعلان





