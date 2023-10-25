علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كوالكوم تطلق شرائح Snapdragon S7 وS7 Pro Gen 1 للسماعات والمكبرات الصوتية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم عن رقاقات Snapdragon S7 وS7 Pro Gen 1 المطورة لدعم السماعات والمكبرات الصوتية، والتي تنطلق بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.4.

تتميز رقاقة S7 Pro الجديدة من كوالكوم مع “micro-power Wi-Fi”بسرعة تصل إلى 29 ميجابت في الثانية، لذا سيدعم الجيل القادم من سماعات البلوتوث الإتصال في نطاق أكبر بإستخدام تقنية البلوتوث فقط، مع ميزة الإنتقال السلس بين الإتصال بالبلوتوث وWi-Fi.

وتؤكد كوالكوم على أن الرقاقات ستدعم تغطية في الإتصال بالبلوتوث إلى أقصى حد، كما تعزز رقاقات S7 وS7 Pro قوة الحوسبة 6 مرات أفضل، مع مضاعفة قوة آداء الذكاء الإصطناعي حتى 100 مرة.

وتتضمن الرقاقات عدد من أنوية DSP على اللوحة مع مركز استشعار، وتأتي بزيادة في الذاكرة بنسبة 300%، وتدعم رقاقة S7 Pro تدفق الموسيقى متعدد القنوات بدون فقد 192 كيلو هرتز، مع تحسينات في الصوت المكاني عند تشغيل الألعاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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