تكنولوجيا: سلسلة iQOO 12 تنطلق في 7 من نوفمبر برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت vivo على خططها لإطلاق سلسلة iQOO 12 في حدث يعقد في 7 من نوفمبر، ومن المقرر أن تكون أولى الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3.

إستعرضت التسريبات السابقة بعض من مواصفات وتصميم هاتف iQOO 12 المرتقب، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على أن الهاتف ينطلق في السوق الصيني في 7 من نوفمبر، على أن يقدم للأسواق العالمية لاحقاً هذا العام.

ومن المقرر أن يكون هاتف iQOO 12 أول الهواتف المخصصة للألعاب التي تنطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الأسواق، لذا ستتضمن الهواتف تعزيز في معالجة الرسوميات، كما يمكن لهاتف iQOO 12 أن يحقق الإستفادة من التحسينات المقدمة في معالج 8 Gen 3 في تقنية تتبع الأشعة على غرار التقنية التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 15 Pro.

وستعمل تقنية تتبع الأشعة في معالج Snapdragon 8 Gen 3 على تعزيز السطوع والظلال في كل مشهد في الألعاب لعرض أكثر واقعية، ومن المقرر أن يدعم هاتف iQOO 12 تشغيل ألعاب PUBG Mobile وPUBG New State وGenshin Impact وLoL Mobile بمعدل تحديث 144 إطار لكل ثانية.

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