شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض البيتكوين بنسبة 2.04 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء، 25 أكتوبر، خسارة قدرها 2.04 %، وتبلغ قيمة البيتكوين، على الرغم من الخسارة، 33,950 دولارًا محتفظة بأعلى قيمة تداول لها منذ 16 شهرًا، في حين أن سوق العملات المشفرة شهد بعض التقلبات خلال اليوم الماضي، فقد ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 327 دولارًا، ومع ذلك، فقد أثر عدم الاستقرار في ساحة التداول على معظم العملات المشفرة الأخرى، وفقاً لموقع gadgets360.

وسجلت الأثير خسارة بنسبة 1.39 % اليوم الأربعاء، في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداوله عند نقطة سعر تبلغ 1,788 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة ETH بمقدار 25 دولارًا.

العملات المشفرة التي سجلت خسائر إلى جانب BTC وETH اليوم تشمل Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin وLitecoin وPolygon.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة، والذي يبلغ حاليًا 1.25 تريليون دولار، بنسبة 0.92 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أظهر .CoinMarketCap

وفي الوقت نفسه، تمكنت بعض العملات الرقمية من تسجيل الأرباح اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وLeo وBinance USD وCronos وNear Protocol من بين العملات المشفرة الأخرى المستضعفة.