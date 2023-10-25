تكنولوجيا: هاتف Realme GT 5 Pro ينطلق قريباً بمعالج SD8 Gen 3 وثلاثة من مستشعرات سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على أن هاتفها المرتقب Realme GT 5 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يتضمن ثلاثة مستشعرات كاميرة من سوني.

كشفت كوالكوم مؤخراً عن إصدارها الجديد من رقاقات المعالج المميزة Snapdragon 8 Gen 3، وتعد شركة Realme بين الشركات الأولى التي تقدم المعالج الجديد في أحدث إصدارات الشركة القادمة.

ومن المقرر أن يكون لشركة شاومي الريادة في إطلاق هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro في حدث يعقد غداً برقاقة 8 Gen 3 الجديدة، كما أكدت vivo على خططها لإطلاق سلسلة iQOO 12 في 7 من نوفمبر بالرقاقة الجديدة.

ولقد أوضحت تفاصيل جديدة نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Realme GT 5 Pro يأتي بتصميم منحني، بجودة عرض 1.5K.

كما يدعم الهاتف ثلاثة مستشعرات للكاميرة من سوني تشمل مستشعر IMX966 للكاميرة الرئيسية، ومستشعر IMX581 للكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر IMX890 مع عدسات telephot لتكبير بصري حتى 3 مرات.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن هاتف Realme GT 5 Pro يأتي بنظام تبريد سائل VC يشغل سعة 10000 ملم²، كما يضم بطارية بقدرة 5400 mAh، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W واللاسلكي بقدرة 50W.

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