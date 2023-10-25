آبل تُعلن عن حدث جديد بعنوان scary fast في ليلة الهالوين

أعلنت شركة آبل عن موعد حدثها القادم الذي يأتي بعنوان “سريع مخيف” scary fast والمقرر إنعقاده في ليلة الهالوين وتحديدا يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري.

حدث ابل scary fast

ويأتي هذا المؤتمر بعد شهر تقريبا من مؤتمر إطلاق سلسلة آيفون 15، ووفقا لصانع الآيفون، سوف يكون الحدث إفتراضيا عبر الإنترنت فقط وسوف تكشف الشركة النقاب عن مجموعة من أجهزة الماك الجديدة.

وجاء في إعلان ابل، شعارها الشهير بخلفية سوداء ثم يتحول بعدها إلى أيقونة فايندر الموجودة بأجهزة الماك، ولأن الحدث سيكون في ليلة الهالوين، قررت أبل أن يأتي المؤتمر في وقت متأخر على غير عادتها.

وأطلقت أبل على حدثها الإفتراضي إسم “سريع ومخيف”، في إشارة واضحة إلى أنها سوف تزيح الستار عن أحدث شريحة لها وهي M3 التي ستوفر أداء خرافي وسرعة غير طبيعية في محاولة لتعزيز مبيعات أجهزة الماك الخاصة بها.

وكانت أجهزة الماك لشركة ابل قد عانت من انخفاض الطلب عليها هذا العام لعدة أسباب منها، التضخم والركود الإقتصادي الذي ينتشر في كل مكان وارتفاع سعر الصرف. كل هذا ساهم في تقليص الطلب على أجهزة الكمبيوتر بشكل عام في العالم.

ما الذي نتوقعه في مؤتمر آبل؟

في العام الماضي، دعمت آبل أجهزة ماك بوك بشريحة M2، ومن المتوقع أن يتم تدعيم آي ماك مقاس 24 بوصة بشريحة M3 الجديدة لآبل لأنه لا يزال يستخدم شريحة M1 ومن المحتمل أن تحصل أجهزة ماك بوك برو مقاس 13 و 14 بوصة و 16 بوصة على شرائح جديدة.

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أخيرا، لا تشير الشائعات إلى أن ابل عازمة على إطلاق أي أجهزة آيباد جديدة أو سماعتها اللاسلكية إيربودز لايت خلال هذا الحدث، ولكن لا شئ مؤكد حتى الآن، وكل ما علينا فعله هو الإنتظار حتى موعد مؤتمر ابل الإفتراضي وسوف نعمل على تغطيته وجلب كل ما تُعلن عنه الشركة في الهالوين.