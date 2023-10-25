شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق غدا سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الأربعاء، أن سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" ستنطلق غدا الخميس من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه سيتم إطلاق السفينة على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود الدافع قريبا، وأنه سيكون على متنها ثلاثة من رواد الفضاء، يبقون في الفضاء لمدة ستة أشهر تقريبا.

وتعد مهمة سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" هي المهمة رقم 30 لبرنامج الفضاء المأهول للصين، والمهمة المأهولة رقم 12 في إطار البرنامج.