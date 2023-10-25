شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سناب شات إلى أكثر من 400 مليون مستخدم بزيادة 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سناب شات فى تقرير أرباحها للربع الثالث عن نمو عدد مستخدمى تطبيق سناب شات إلى أكثر من 400 مليون مستخدم، وقالت الشركة إن التطبيق أضاف تسعة ملايين مستخدم جديد فى الربع الأخير، ليصل إجمالى المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) إلى 406 ملايين، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضى، وفقا لتقرير انجادجيت.

ويأتى هذا الإنجاز بعد أكثر من عام بقليل من قيام شركة Snap بتسريح حوالى 20% من قوتها العاملة فى محاولة لخفض التكاليف مع تباطؤ إيرادات الإعلانات، ومن الواضح أن هذه التخفيضات إلى جانب ميزات المنتج الجديدة بدأت تؤتى ثمارها.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 1.19 مليار دولار لهذا الربع، بزيادة قدرها 5 %عن العام الماضى وأفضل مما توقعه محللو وول ستريت، وفقًا لشبكة CNBC.

وأشارت Snap فى بيان لها إلى خدمة الاشتراك الخاصة بها، Snapchat +، كجزء أساسى من استراتيجيتها لتنمية مصادر إيراداتها غير الإعلانية.

وأعلنت شركة Snap الشهر الماضى أن Snapchat+، الذى يقدم للمستخدمين ميزات حصرية وتجريبية مقابل 4 دولارات شهريًا، قد وصل إلى خمسة ملايين مشترك.

لقد كان الذكاء الاصطناعى التوليدى أيضًا نقطة مضيئة للشركة، وقد وصل برنامج الدردشة MyAI الخاص بالشركة، والذى تم طرحه لجميع مستخدمى Snapchat فى أبريل، إلى أكثر من 200 مليون شخص قاموا بشكل جماعى بتبادل أكثر من 20 مليار رسالة باستخدام برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بنظام OpenAI.

وقالت شركة Snap إنها تعتقد أن المساعد هو أحد "روبوتات الدردشة الأكثر استخدامًا المتوفرة اليوم والتى تعمل بالذكاء الاصطناعي".