تكنولوجيا: سامسونج قد تقوم بإصدار التحديث المستقر One UI 6 بحلول الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة سامسونج بتشغيل برنامج تجريبي لواجهة One UI 6 المستندة إلى نظام تشغيل Android 14 منذ بعض الوقت، ويبدو انها أخيرًا على وشك إطلاق الاصدار الثابت من أحدث واجهة أندرويد المخصصة لها بحلول الأسبوع المقبل.

وقال أحد مشرفي مجتمع أعضاء سامسونج أن هذا هو الأسبوع الأخير لبرنامج One UI 6 التجريبي، ولن يكون هناك المزيد من الإصدارات التجريبية.

تجري الشركة الآن فحصًا نهائيًا لجميع الإصدارات التجريبية من One UI 6 وستصدر برنامجًا ثابتًا تجريبيًا جديدًا فقط إذا كان هناك المزيد من المشكلات التي يجب إصلاحها قبل الطرح على القناة الثابتة.

وقال المشرف أيضًا إنه لا يوجد جدول زمني مناسب لإصدار الإصدار الثابت من One UI 6، ولكن من المتوقع أن ينتهي البرنامج التجريبي هذا الأسبوع، ويمكن أن يبدأ الإصدار المستقر الأسبوع المقبل مع تصحيح أمان اندرويد لشهر أكتوبر 2023.

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