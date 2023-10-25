شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 41 ولاية أمريكية تقاضى شركة ميتا بسبب الإضرار بالصحة العقلية لأصغر مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميتا دعوى قضائية جماعية ضخمة من 41 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا بشأن الأضرار المزعومة لمستخدميها الشباب، انضم المدعون العامون من عشرات الولايات إلى دعوى قضائية تم رفعها فى محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا، زاعمين أن ميتا كانت تعلم أن ميزاتها "الإدمانية" كانت ضارة وتعمدت تضليل الجمهور بشأن سلامة منصتها.

بالإضافة إلى دعوى كاليفورنيا، قدم المدعون العامون من ثمانى ولايات أخرى مطالباتهم الخاصة ضد الشركة وفى بيان، وصف المدعى العام فى كاليفورنيا روب بونتا الإيداعات بأنها جزء من "جهد منسق" لمحاسبة ميتا عن سوء السلوك المزعوم. وقال بونتا فى بيان: "لقد توصل تحقيقنا بين الحزبين إلى نتيجة رسمية وهى أن شركة ميتا أضرت بأطفالنا ومراهقينا، وزرعت الإدمان لتعزيز أرباح الشركات، وفقا لتقرير engadget.

والادعاء المركزى فى الدعوى القضائية هو أن نموذج أعمال ميتا يعتمد على جذب انتباه المستخدمين الشباب على فيسبوك وإنستجرام، حتى على حساب رفاهيتهم، وتنص الدعوى القضائية على أن "ميتا صممت ونشرت ميزات منتج ضارة ومتلاعبة نفسيًا لحث المستخدمين الشباب على الاستخدام القهرى والموسع للمنصة، مع التأكيد كذبًا للجمهور أن ميزاتها آمنة ومناسبة للمستخدمين الشباب".

وأضافت أن الشركة شاركت "بشكل روتيني" التقارير التى تشير إلى خلاف ذلك على الرغم من "الأبحاث الداخلية الساحقة" التى أظهرت أن ميزاتها ضارة.

وتستدعى الدعوى القضائية التى تم تنقيح أجزاء منها - أيضًا العديد من ميزات Instagram الأخرى، بما فى ذلك الإعجابات والمرشحات وخوارزمية التوصية الخاصة بها. وينص على أن الإعجابات تشجع "الاستخدام القهري" للتطبيق وأن المرشحات يمكن أن تعزز اضطرابات الأكل وتشوه الجسم.

وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن توصيات إنستجرام التى تم التدقيق فيها بشدة "مصممة للاستفادة من استجابات الدوبامين لدى المستخدمين الشباب وإنشاء دورة من التفاعل تسبب الإدمان".

ويزعم أن خوارزميات التطبيق "تقدم بشكل روتينى للمستخدمين الشباب محتوى مزعجًا نفسيًا وعاطفيًا" من أجل زيادة الوقت الذى يقضونه فى التطبيق.

وقال متحدث باسم ميتا فى بيان: “نحن نشارك التزام المدعى العام بتزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت، وقد قدمنا ​​بالفعل أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأسرهم”. "نشعر بخيبة أمل لأنه بدلًا من العمل بشكل منتج مع الشركات فى جميع أنحاء الصناعة لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التى يستخدمها المراهقون، اختار المدعون العامون هذا المسار."

وقد خضعت Meta لتدقيق خاص منذ الكشف عن وثائق داخلية من قبل الموظف السابق الذى تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، فرانسيس هوجن.

وتضمنت إفصاحاتها، المعروفة باسم ملفات فيسبوك، بحثًا داخليًا أظهر أن المراهقين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أفادوا بأن إنستجرام جعلهم يشعرون بالسوء، وقد حاولت الشركة التقليل من أهمية هذا البحث، قائلة أنه تم إخراجه من سياقه.

ودفعت هذه الإفصاحات الشركة فى النهاية إلى إيقاف العمل مؤقتًا إلى أجل غير مسمى على تطبيق Instagram Kids، وأصدرت ميتا أيضًا عددًا كبيرًا من ميزات الأمان الجديدة لـ Instagram، بما فى ذلك تغيير إعدادات الخصوصية الافتراضية والحد من ميزات استهداف الإعلانات للمراهقين الأصغر سنًا وأضاف Instagram أيضًا تذكيرات للمراهقين "لأخذ استراحة" من التطبيق وميزات الرقابة الأبوية الجديدة.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الدعاوى القضائية هى نتيجة تحقيق استمر لسنوات فى ميتا بقيادة المدعين العامين فى كولورادو وتينيسي. وكان ميتا يجرى محادثات تسوية مع الولايات، لكن تلك المناقشات "فشلت".

ميتا ليست شركة التواصل الاجتماعى الوحيدة التى واجهت التدقيق بسبب تأثيرها على المستخدمين المراهقين، كما تعرض كل من Snap وTikTok وYouTube لانتقادات من قبل المشرعين بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.

وفى بيانه حول دعوى ميتا، أشار المدعى العام فى كاليفورنيا بونتا إلى أن هناك أيضًا "تحقيقًا مستمرًا فى TikTok بشأن الأضرار التى لحقت بالشباب المرتبطة باستخدام منصتها".