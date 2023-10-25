شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق وحدة توسعة لمحطتها بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية لين شي تشيانج "إن بلاده بصدد إطلاق وحدة توسعة لمحطة الفضاء الصينية، وستقوم بترقية الشكل الأساسي للمحطة من شكل "T" الحالي إلى شكل الصليب".

وأضاف لين - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء- أنه سيتم تزويد وحدة التوسعة بخزانات تجارب علوم الفضاء ومعدات تجارب كبيرة خارج محطة الفضاء بمجالات متعددة مع نطاق تطبيق موسع؛ لتلبية الاحتياجات الجديدة لأبحاث علوم الفضاء وتطبيقها.