شكرا لقرائتكم خبر عن "ماسك": الغرب يدفع الجميع نحو حرب عالمية ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "الغرب يدفعنا إلى "السير نيامًا" نحو حرب عالمية ثالثة بقرار أحمق تلو الآخر".

هذا ما قاله قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال نقاش على منصة "إكس"، شارك فيه رجل الأعمال ديفيد ساكس، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأميركي فيفيك راماسوامي. وتطرق إلى الحرب الدائرة في غزة وتلك المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام، وفقًا لما نقلته مجلة فورتشن.

قال ماسك، مستشهدًا بخبرته في التعامل مع مجتمعات الدفاع والاستخبارات كرئيس تنفيذي لشركة "سبيس إكس" بالإضافة إلى اجتماعاته المتكررة مع قادة العالم، إنه يخشى الانهيار الحالي في قنوات الاتصال بين القوى العظمى. وأضاف أن هذا عزز بيئة من الشك، حيث يعتقد كل طرف أن الآخر ربما يستعد للهجوم عليه.