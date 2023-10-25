تكنولوجيا: سبوتيفاي تعلن عن تحقيق أرباح في الربع الثالث مع زيادة عدد العملاء الذين يدفعون بالرغم من ارتفاع الأسعار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت سبوتيفاي تقرير أرباح الربع الثالث وهو أمر إيجابي للتغيير. فقد أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 65 مليون يورو للربع الثالث ودخل تشغيلي قدره 32 مليون يورو.

ويمكن المقارنة بشكل جيد مع خسارة صافية قدرها 166 مليون يورو وخسارة تشغيلية بقيمة 228 يورو في العام السابق.

جدير بالذكر ان عدد عدد عملاء سبوتيفاي الذين يدفعون بنسبة 3% قد ارتفع خلال الربع الثاني و16% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك على الرغم من زيادة أسعار الاشتراك في سبوتيفاي في الربع الأخير.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 574 مليونًا، بزيادة 4% على أساس ربع سنوي و26% على أساس سنوي.

عادةً ما تُبلغ شركة سبوتيفاي عن الأرباع السنوية الخاسرة لأنها تستهدف نمو المستخدم على حساب الربح.

ويأمل مستخدمو Audiophile في الحصول على مستوى البث غير المنقوص الموعود، والذي تصر الشركة على أنه لا يزال قادمًا. ويقال إنها ستكون فئة “Supremium” الجديدة بقيمة 19.99 دولارًا مع ميزات إضافية أخرى.

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