تكنولوجيا: ظهور الإصدار العالمي من هاتف Vivo V29e لأول مرة مع معالج Snapdragon 695 وشاشة بحجم 6.67 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شركة Vivo الهاتف الذكي V29e عالميًا بعد إطلاقه لاول مرة في الهند، وأصبح الهاتف رسميًا الآن في تايلاند وبنغلاديش.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هذه النسخة العالمية تأتي مع بعض الاختلافات الملحوظة مقارنة بالاصدار الهندي.

ومن ناحية التصميم، يبدو الإصدار العالمي من Vivo V29e مختلفًا عن الإصدار الهندي. فهو يتميز بحواف مسطحة وشاشة مسطحة، ويتم تقديمه باللون الاخضر والازرق.

وفي المقابل، يتميز الاصدار الهندي بتصميم نحيف مع شاشة منحنية ويتوفر باللونين الأزرق والأحمر. كما تأتي الشاشة من نوع AMOLED بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز بقياس 6.67 بوصة. ومن ناحية أخرى، يتميز الاصدار الهندي بشاشة أكبر بحجم 6.78 بوصة.



ومن الداخل، يحتوي الاصدار العالمي على معالج Snapdragon 695 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

اما عن التصوير، فتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وهي مقترنة بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. وهناك كاميرا امامية بدقة 50 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 13 استنادًا إلى نظام Android 13، ويوفر الهاتف ميزات مثل IP54 لمقاومة الغبار والماء بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع الموجود في الشاشة.

المصدر

اعلان





