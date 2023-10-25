شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شريحة الصوت الجديدة من كوالكوم تقدم شبكة Wi-Fi لتوسيع نطاق سماعات الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة كوالكوم رقائقها الجديدة التى توفر ستة أضعاف قوة الحوسبة التي تقدمها سابقتها، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز.

وقالت الشركة ، إن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو اتصال Wi-Fi ذو الطاقة الدقيقة في S7 Pro، والذي سيسمح للمستخدمين على ما يبدو "بالتجول في المنزل أو المبنى أو الحرم الجامعي أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات".

كما يشير The Verge، تستخدم الشريحة تقنية شبكة المنطقة الشخصية الموسعة (XPAN) من Qualcomm والتي يمكنها تبديل اتصال الجهاز تلقائيًا، وعندما يبتعد المستخدم كثيرًا عن هاتفه بينما تكون سماعات الأذن الخاصة به متصلة به عبر البلوتوث، على سبيل المثال، يقوم XPAN بتحويل الاتصال إلى نقطة وصول Wi-Fi.

وقال دينو بيكيس من شركة كوالكوم ، إنه يمكنه تقديم صوت بدون فقد 96 كيلو هرتز عبر سماعات الأذن، ويعمل مع نطاقات 2.4 و5 و6 جيجا هرتز. وقال Bekis أيضًا أنه يتعين على المستخدمين فقط الضغط فوق المطالبة مرة واحدة لتوصيل سماعات الأذن الخاصة بهم التي تعمل بالشريحة بشبكة Wi-Fi الخاصة بهم.

خارج اتصال Wi-Fi الخاص بـ S7 Pro، يتيح الذكاء الاصطناعي الموجود على الأنظمة الأساسية استجابة أفضل لبيئة المستمع إذا أراد سماع الأصوات المحيطة، ولكن إذا أرادوا حجب بيئتهم تمامًا، فمن المفترض أن تكون الرقائق قادرة على تقديم "أقوى أداء ANC على الإطلاق" من Qualcomm بغض النظر عن ملاءمة سماعات الأذن.

ولن يتم تمكين هذه الميزات إلا عندما يتم إقران سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت التي تعمل بواسطة S7 وS7 Pro مع الأجهزة المجهزة بمنصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة الجديدة وSnapdragon X Elite.

وهذا يعني أننا لن نرى منتجات تحتوي على شرائح الصوت الجديدة في السوق في أي وقت قريب. عندما يتم إصدارها، فمن المرجح أن تكون مخصصة لأجهزة Android، نظرًا لأن Apple لديها نظام بيئي خاص بها.