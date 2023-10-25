شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شريحة الصوت الجديدة من كوالكوم تقدم شبكة Wi-Fi لتوسيع نطاق سماعات الرأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة كوالكوم رقائقها الجديدة التى توفر ستة أضعاف قوة الحوسبة التي تقدمها سابقتها، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز.
كما يشير The Verge، تستخدم الشريحة تقنية شبكة المنطقة الشخصية الموسعة (XPAN) من Qualcomm والتي يمكنها تبديل اتصال الجهاز تلقائيًا، وعندما يبتعد المستخدم كثيرًا عن هاتفه بينما تكون سماعات الأذن الخاصة به متصلة به عبر البلوتوث، على سبيل المثال، يقوم XPAN بتحويل الاتصال إلى نقطة وصول Wi-Fi.
وقال دينو بيكيس من شركة كوالكوم ، إنه يمكنه تقديم صوت بدون فقد 96 كيلو هرتز عبر سماعات الأذن، ويعمل مع نطاقات 2.4 و5 و6 جيجا هرتز. وقال Bekis أيضًا أنه يتعين على المستخدمين فقط الضغط فوق المطالبة مرة واحدة لتوصيل سماعات الأذن الخاصة بهم التي تعمل بالشريحة بشبكة Wi-Fi الخاصة بهم.
ولن يتم تمكين هذه الميزات إلا عندما يتم إقران سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت التي تعمل بواسطة S7 وS7 Pro مع الأجهزة المجهزة بمنصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة الجديدة وSnapdragon X Elite.
وهذا يعني أننا لن نرى منتجات تحتوي على شرائح الصوت الجديدة في السوق في أي وقت قريب. عندما يتم إصدارها، فمن المرجح أن تكون مخصصة لأجهزة Android، نظرًا لأن Apple لديها نظام بيئي خاص بها.
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