تكنولوجيا: إطلاق الساعة الذكية Garmin D2 Mach 1 Pro المزودة عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Garmin ساعة D2 Mach 1 Pro، وهي ساعة ذكية مليئة بالميزات، للسوق العالمية. وعلى ما يبدو، تستهدف سلسلة Mach الأشخاص العاملين في صناعة الطيران، وهي تأتي بميزة بارزة؛ مصباح يدوي مدمج.

يعد جهاز Garmin D2 Mach 1 Pro الجديد خليفة D2 Mach 1 الذي تم إطلاقه العام الماضي. ويأتي الجهاز مزود بإطار من التيتانيوم مقاس 51 ملم. ويتميز المصباح اليدوي بسطوع قابل للتعديل ويتميز بمستشعر نبض الثور.

تحتوي الساعة على شاشة AMOLED بحجم 1.4 بوصة ودقة 454 × 454 بكسل. وهي تحتوي على وضع التحول الأحمر الذي يساعد على تصفية الضوء الأزرق لتحسين الرؤية الليلية.

تتميز الساعة الذكية أيضًا بإشعارات طقس الطيران ومعلومات المطار ودعم شبكات الملاحة المتعددة. ويمكن للطيار تحويل D2 Mach 1 Pro إلى وضع الطوارئ الذي يوفر معلومات مفيدة مثل أفضل سرعة انزلاق، ووقت الانزلاق،ومسافة الانزلاق التقريبية، والاتجاهات إلى أقرب مطار. كما يساعد مستشعر Pulse Ox على مراقبة مستويات الأكسجين لدى المستخدم على ارتفاعات أعلى.

تتميز الساعة الذكية D2 Mach 1 Pro بمستشار Jet Lag لمساعدتك على التكيف مع الرحلة والتخلص من الآثار السلبيةمن رحلتك الأخيرة.

تدعم الأداة أيضًا الدفع بدون تلامس عبر Garmin Pay. ويوفر تطبيق Garmin ECG دعمًا للتطبيقات للساعة الذكية، ويوجد أكثر من 30 تطبيقًا رياضيًا متاحًا على D2 Mach 1 Pro. تتمتع الساعة الذكية بعمر بطارية يصل إلى 25 يومًا عند الاستخدام القياسي.

تتوفر Garmin D2 Mach 1 Pro عالميًا وستكون أقرب عمليات التسليم في نوفمبر 2023 لعملاء الولايات المتحدة. وتأتي D2 Mach 1 Pro بسعر يبلغ 1399.99 دولارًا.

المصدر

اعلان





