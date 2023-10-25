شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن سنابدراجون الجديد.. يجمع أنظمة التشغيل والمنصات المختلفة بنظام متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كوالكوم عن تقنية Snapdragon Seamless الجديدة كليًا، وهي تجمع أنظمة التشغيل والمنصات المختلفة معًا كنظام واحد متكامل، إلى جانب إطلاق Snapdragon 8 Gen 3 وSnapdragon X Elite الجديدين.

وسنابدراجون سيمليس هي تقنية متعددة المنصات تتيح لأجهزة أندرويد وويندوز وسنابدراجون التي تستخدم أنظمة تشغيل مختلفة العثور على بعضها البعض والاتصال لمشاركة المعلومات والأجهزة فيما بينها، حيث تم دمج Snapdragon Seamless في منصات الهواتف المحمولة من كوالكوم، بما في ذلك أحدث إصدار من Snapdragon 8 Gen 3 وSnapdragon X Elite، بالإضافة إلى المنصات القابلة للارتداء والسماع.

سوف يمتد Snapdragon Seamless إلى منصات XR وAuto وIoT في المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا عبر الأنظمة الأساسية مع أجهزة متعددة عبر أنظمة تشغيل متعددة وتتيح مشاركة الأجهزة الطرفية والبيانات بسلاسة.

وأكدت شركة كوالكوم أنها تعاونت مع مايكروسوفت وجوجل وشاومي وهونر ولينوفو وأوبو وغيرها لتمكين تجارب الأجهزة المتعددة التي تم تمكينها بواسطة سنابدراجون سيمليس ومن المقرر أن تصل إلى منصات الأجهزة العالمية بدءًا من هذا العام.





ميزات سنابدراجون الجديد يمكن أن تعمل الفئران ولوحات المفاتيح بسلاسة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية

يمكن سحب الملفات والنوافذ وإسقاطها عبر أنواع مختلفة من الأجهزة

يمكن لسماعات الأذن التبديل بذكاء بناءً على أولوية مصدر الصوت

يمكن لـ XR توسيع قدرات الهواتف الذكية

"يكسر سنابدراجون سيمليس بشكل أساسي الحواجز بين مصنعي المعدات الأصلية والأجهزة وأنظمة التشغيل، وقال دينو بيكيس، نائب الرئيس والمدير العام للأجهزة القابلة للارتداء وحلول الإشارات المختلطة، شركة كوالكوم: "إنه النظام الوحيد عبر الأجهزة الذي يضع المستخدم في المقام الأول حقًا".