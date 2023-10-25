تكنولوجيا: سلسلة vivo X100 تنطلق قريباً بميزة دعم ذاكرة LPDDR5T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول سلسلة vivo X100 القادمة، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن السلسلة القادمة تتبنى معايير LPDDR5T في الذاكرة العشوائية.

شغلت سلسلة vivo X100 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت تفاصيل مواصفات وتصميم الإصدارات القادمة.

وفي تفاصيل جديدة نشرت على منصة Weibo تم التأكيد على خطط vivo لدعم سلسلة X100 بأسرع معايير في الذاكرة العشوائية في الأسواق وهي ذاكرة LPDDR5T.

وتدعم معايير LPDDR5T في الذاكرة سرعات تصل إلى 9.6 جيجابت في الثانية أي أسرع 12.5% مقارنة بمعايير LPDDR5X في الذاكرة المميزة للكثير من الهواتف الذكية الآن.

ومن المقرر أن تتضمن سلسلة vivo X100 الإصدار الرئيسي وهاتف vivo X100 Pro وأيضاً vivo X100 Pro Plus، ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الرئيسية برقاقة Dimensity 9300 المرتقبة من MediaTek، بينما يضم أعلى إصدار رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن كافة إصدارات سلسلة vivo X100 تأتي بميزة دعم معايير UFS 4.0 في سعة التخزين، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





