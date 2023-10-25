تكنولوجيا: صور رسمية تستعرض تصميم هاتف Oppo A79 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo قريباً للأسواق هاتف Oppo A79، ولقد كشفت أحدث الصور المسربة من حملة الشركة الترويجية عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تدعم Oppo هاتف Oppo A79 القادم برقاقة معالج Dimensity 6020، كما يضم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ولقد شاركت صفحة “Sudhanshu1414” على منصة X بعض من التفاصيل حول هاتف Oppo A79، والتي تؤكد على أن الهاتف يأتي بسعة كبيرة للبطارية، وتصميم خفيف الوزن، وأيضاً تصميم نحيف، كما يظهر الهاتف بتصميم يتميز بنقوش تحاكي الريشة في الغطاء الخلفي.

وتقدم Oppo الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً تكشف الصور المسربة الرسمية عن تصميم الكاميرة الذي يضم اثنان من الدوائر وتأتي الكاميرة الرئيسية بمستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف معايير SuperVOOC للشحن السريع بقدرة 33W، ويضم بطارية 5000 mAh، ويضم Oppo A79 اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، وقدرة على تعزيز الصوتيات بنسبة 300%.

المصدر

اعلان





