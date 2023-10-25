شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحول ملف PDF إلى Excel بسرعة وسهولة فى 5 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تحويل الملفات التى تصل إليك PDF إلى مستند Excel أسهل من ذى قبل، وفى خطوات سهلة وسريعة سنشرح تحويل الملفات المختلفة التى تصل بى دى اف، وفقا لتقرير digital trend.

إذا كنت لا تريد تحمل مشكلة تحويل ملف PDF (سواء كان محميًا بكلمة مرور أم لا ) وتفضل تحريره كما هو، فلدينا دليل لأفضل برامج تحرير PDF أيضًا وذلك كالتالي..

استخدام PDFgear لتحويل ملفات PDF إلى مستندات Excel

PDFgear هو تطبيق مجاني للتنزيل واستخدام قارئ PDF وتطبيق التحرير يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة جدًا وهي الطريقة المفضلة لدينا لتحويل ملفات PDF إلى مستندات Excel.

PDFgear متاح للاستخدام على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وiOS.

الخطوة 1: انتقل إلى موقع PDFgear ثم قم بتنزيل وتثبيت إصدار تطبيق سطح المكتب المتوافق مع جهازك.

الخطوة 2: افتح تطبيق PDFgear على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ثم حدد علامة التبويب تحويل من PDF .

الخطوة 3: حدد زر PDF إلى Excel في شاشة PDF إلى Excel التي تظهر، اختر إضافة ملف .

اختر ملف PDF الذي تريد تحويله، ثم حدد فتح .

الخطوة 4: الآن، حدد زر التحويل الأحمر الكبير .

الخطوة 5: بمجرد اكتمال التحويل، سيظهر موقع الملف الخاص بالملف المحول حديثًا على شاشتك. من هنا، يمكنك الوصول إلى ملف Excel الجديد الخاص بك.

ملاحظة: قد يكون تنسيق ملف Excel الجديد الخاص بك معطلاً بعض الشيء، لذا قد تحتاج إلى تعديل جدول البيانات حتى يظهر بالطريقة التي تريدها.