شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مصادر للطاقة المتجددة قد تكون بديلا نظيفا للوقود الأحفورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الوقود الأحفوري على نسبة عالية من الكربون، وعندما يتم حرقه، فإنه يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة في الهواء، مما يتسبب في أزمة المناخ العالمية، لذلك يتجه العالم لمصادر الطاقة المتجددة كبديل نظيف للوقود الأحفورى، والتي نرصد عدد من أهم مصادرها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

المصادر المتجددة:

1- الطاقة الشمسية: الضوء والحرارة من الشمس.

2- الرياح: من خلال توربينات الرياح لتشغيل المولدات الكهربائية

3- المد والجزر: الطاقة الناتجة عن ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر

4- الطاقة الحرارية الأرضية: الطاقة المولدة والمخزنة في الأرض

5- الكتلة الحيوية: مادة عضوية يتم حرقها لتحرير الطاقة المخزنة من الشمس

وعلى الرغم من أن الطاقة النووية تعتبر طاقة نظيفة، إلا أن إدراجها في قائمة الطاقة المتجددة هو موضوع نقاش كبير، وذلك لأن الطاقة النووية في حد ذاتها هي مصدر للطاقة المتجددة، لكن المادة المستخدمة في محطات الطاقة النووية - اليورانيوم - هي مادة غير متجددة.

الوجه الآخر: الوقود الحفري

وتتناقض مصادر الطاقة المتجددة مع أنواع الوقود الأحفوري الأكثر ضررا مثل النفط والفحم والغاز، التي يتم تصنيفها على أنها وقودًا أحفوريًا لأنها تشكلت من بقايا النباتات والحيوانات المتحجرة والمدفنة التي عاشت منذ ملايين السنين.