شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لإزالة منصة X العلامة الزرقاء من حساب أفيخاى أدرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمو منصة X "تويتر سابقا"، معلومات حول إلغاء المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمي لـ أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربي، حيث جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إلغاء المنصة لعلامة التوثيق الذهبية لصحيفة "نيويورك تايمز" دون سابق إنذار.

ماسك يدعم حرية التعبير

ورغم أن منصة X لم تصدر أى بيان حول هذا الأمر أو أى توضيح رسمي، لكن بعض الخبراء أرجعوا الأمر إلى دعم "ماسك" لسياسة حرية التعبير عبر منصة X، وذلك وسط المعلومات الهائلة المتعلقة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي للقطاع، لكن في نفس الوقت فإن ماسك أو تويتر لم يعلقا على الأمر حتى الآن.

إزالة العلامة الزرقاء من حساب أفيخاى أدرعى

وقد لاحظ المستخدمون إزالة العلامة الزرقاء للتوثيق من الحساب الرسمي لأفيخاي أدرعي رغم أنه يمتلك أكثر من 500 ألف متابع على حسابه، وهو ما سبب حالة من السعادة بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا بتدوين التعليقات الساخرة وتوجيهها لأدرعي، كما اعتبروا الأمر مساندة قوية من ماسك ضد عدوان جيش الاحتلال على غزة.

رد فعل متحدث جيش الإحتلال

عقب حذف علامة التوثيق من حسابه، لم يعلق أفخاي على الموضوع بشكل مباشر، لكنه نشر فيديو على حسابه الشخصي عبر فيه عن دعمه لإسرائيل.