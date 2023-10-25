تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على دعم هاتف OnePlus 12 برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس بشكل رسمي على دعم هاتف OnePlus 12 المرتقب برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

انضمت العملاق الصيني وان بلس إلى الشركات المطورة للهواتف المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة، حيث شاركت إعلان تشويقي جديد يؤكد على أن هاتف OnePlus 12 يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر.

وتأتي رقاقة كوالكوم بتحسينات في إستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى مع تحسينات في الآداء، حيث تقدم الرقاقة تحسينات في قوة المعالجة بنسبة 30%، وفي إستهلاك الطاقة بنسبة 25%.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 12 يأتي بشاشة “Oriental”، وهي واحدة من أفضل الشاشات في DisplayMate بدقة 2K، ولقد حصلت الشاشة على تصنيف A+ بفضل دعم تقنية HDR، وتقنية LTPO، مع تحسينات في دقة الألوان.

وتتميز الشاشة بتقنية OLED بحجم 6.82 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 2600 nit، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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