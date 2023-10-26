شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض تقييمات iPhone 15 Pro إلى أقل من iPhone 14 و13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة من PerfectRec، وهو موقع مخصص لتوصية المنتجات، أن تشكيلة iPhone 14 بما فى ذلك 14 Pro شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى النسبة المئوية للمراجعات بتقييم 5 نجوم العام الماضى، الآن تظهر أحدث دراسة للشركة انخفاضًا آخر لجهاز iPhone 15 Pro، وفقًا لموقع 9to5mac.

تتكون أحدث دراسة من PerfectRec من 695000 مراجعة جوجل أنشأها المستخدمون لأجهزة iPhone 15 فى حين أن البيانات تتضمن بطبيعة الحال بعض المراجعات الخاطئة أو المتطرفة، مع حجم عينة بهذا الحجم، فمن المحتمل أن تعطى فكرة جيدة عن معنويات العملاء.

قالت Apple مرة أخرى خلال مكالمة أرباح الربع الثالث المالية أن دراسة من 451 Research وجدت أن نسبة رضا عائلة iPhone 14 تصل إلى 98٪. من المحتمل أن نسمع الشهر المقبل ما هو رقم الرضا الأولى الذى تشاركه أبل فى تشكيلة iPhone 15.

وكما كان الحال فى شهر مايو (ولسنوات)، فإن المراجعات التى أنشأها المستخدمون والتى جمعتها هذه الدراسة الجديدة تحكى قصة مختلفة، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أنهم يقارنون بين مقياسين مختلفين، ولكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

بعد أن شهد iPhone 14 Pro انخفاضًا بنسبة 8% فى عدد المراجعات بتقييم 5 نجوم مقارنة بـ 13 Pro، انخفض iPhone 15 Pro إلى مستوى منخفض جديد بلغ 72% وهو مراجعات 5 نجوم بعد ما يزيد قليلًا عن شهر منذ إطلاقه.

وعلى النقيض من العام الماضى، تم تصنيف iPhone 15 و15 Plus بـ 5 نجوم فى 76 و74% من المراجعات، على التوالي.

فى وقت سابق من هذا الشهر، رأينا تقريرًا يفيد بأن المستهلكين فى الصين لم يكونوا مهتمين بأجهزة iPhone 15 كما كانوا مهتمين بـ iPhone 14.