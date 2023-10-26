شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لتجديد تطبيق التلفزيون الخاص بها.. إليك ما يمكن توقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة آبل خيارات جديدة لأجهزة ماك مع شرائح M3 المشاع عنها فى حدثها الافتراضى الذى سيعقد فى 30 أكتوبر باسم Scary Fast، كما يخطط عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو أيضًا لتقديم إعادة تصميم كاملة لتطبيق Apple TV.

وفقًا لتقرير صادر عن محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، تخطط شركة آيفون لدمج عروض الفيديو المختلفة للشركة بحلول عام 2023، ويدعى التقرير أيضًا أن هذا التغيير هو جزء من جهود آبل "لتصبح لاعبًا أكبر فى عالم البث المباشر".

الإصدار الجديد من تطبيق آبل TV: ما يمكن توقعه

ويشير التقرير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير إصدار جديد من التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار المحدث من التطبيق فى شهر ديسمبر تقريبًا كجزء من تحديث برنامج tvOS القادم.

ويجمع تطبيق Apple TV، الذى تم إطلاقه لأول مرة فى عام 2016، المحتوى من iTunes وخدمة اشتراك Apple TV+ والشبكات الرياضية الحية وعروض الجهات الخارجية مثل Amazon Prime.

وكجزء من هذا التغيير، من المتوقع أيضًا أن تتوقف الشركة عن تطبيقاتها المخصصة على جهاز فك التشفير Apple TV.

وتتيح هذه التطبيقات للمستخدمين استئجار وشراء الأفلام والعروض، ومن المرجح أيضًا أن تقوم الشركة بإزالة أقسام الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيق iTunes Store على أجهزة iPhone وiPad.

يدعى التقرير أن التطبيق "يقع فى قلب استراتيجية الفيديو الموسعة لشركة Apple"، حيث تخطط آبل لجذب المزيد من العملاء إلى تطبيق التلفزيون الرئيسي.

سيمكن الإصدار المحدث من التطبيق أيضًا المستخدمين من الاشتراك فى Apple TV+ بالإضافة إلى خدمات الفيديو التابعة لجهات خارجية مثل Starz وParamount+.

ويتيح التطبيق بالفعل للعملاء استئجار البرامج وشرائها، وهذا يجعل خيار iTunes المنفصل زائدًا عن الحاجة، سيتضمن التطبيق المعاد تصميمه على جهاز Apple TV box لوحة جانبية جديدة على الجانب الأيسر.

تمامًا مثل التصميم الجمالى الذى تستخدمه Netflix وخدمات البث الأخرى، ستساعد هذه اللوحة المستخدمين أيضًا على التنقل بين فئات الفيديو، بالإضافة إلى تشغيله على جهاز فك التشفير الخاص بشركة Apple، يتوفر التطبيق أيضًا على أجهزة التلفزيون الذكية التى تنتجها شركات أخرى أيضًا.