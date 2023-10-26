شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من ميزة صور جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي العامة إلى منتجاتها، ويعتبر Google Photos هو أحدث تطبيق يحصل على معالجة الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم تطبيق صور جوجل تلقائيًا بإنشاء صور حية وصور مجمعة سينمائية ومقاطع فيديو باستخدام الصور التي يختارها عشوائيًا من الصور المتاحة.

ومع وجود الذكاء الاصطناعي في هذا المزيج، تسمح الشركة للمستخدمين بالتحكم في الصور التي يجب تضمينها في الفيديو.

وقالت خدمة صور جوجل في منشور على موقع إكس: "ما عليك سوى البحث عن ما تريد عرضه، وسيقوم تطبيق Google Photos باختيار أفضل المقاطع والصور في معرض الصور الخاص بك، وإضافة الموسيقى ومزامنة الفيديو مع الموسيقى لتجميعها معًا".

ولاستخدام الميزة يمكن للمستخدمين إنشاء مقطع فيديو خاص بهم من خلال الخطوات التالية:

افتح صور جوجل، وحدد رمز علامة الزائد الموجود أعلى المعرض، ثم اختر "تمييز الفيديو" من الخيارات المتاحة

ابحث عن المحتوى المطلوب في الفيديو، على سبيل المثال يمكن للمستخدمين اختيار الأشخاص أو الأماكن أو السنة أو حتى الأنشطة التي يريدون أن يقوم تطبيق Google Photos بمسحها ضوئيًا وإدراجها في الفيديو.

بمجرد الانتهاء من ذلك، سيقوم التطبيق بمسح الكمية المتوفرة واختيار الصور تلقائيًا ووضعها في مخطط زمني، كذلك سيقوم بإضافة بعض الموسيقى ومزامنة الصور لإنشاء فيديو مخصص.

وقالت جوجل إنه إذا لم تعجب المستخدمين الصور التي تم اختيارها، فيمكنهم استبدالها بالصور التي يحبونها، بالإضافة إلى إمكانية تبديل الموسيقى لبعض الإيقاعات الأخرى، وضبط طول المقطع وحتى إعادة ترتيب الصور.