شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع برامج إصلاح الأجهزة للمستهلكين والمتاجر المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل على توسيع برامج الإصلاح بالخدمة الذاتية وموفر الإصلاح المستقل، وستوفر الأجزاء والأدوات والوثائق اللازمة لإصلاحات المنتجات لمتاجر الإصلاح والمستهلكين في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لموقع macrumors.

وأعلن البيت الأبيض هذه الأخبار كجزء من حدث يركز على سياسات الحق في الإصلاح، وشاركته رويترز، لم تصدر شركة أبل إعلانًا رسميًا بعد، ولكن من المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

ويهدف البيت الأبيض إلى الحصول على حق وطني لإصلاح القانون، وهو ما تؤيده شركة آبل، ودعمت Apple مؤخرًا تشريع الحق في الإصلاح في كاليفورنيا لأن مشروع قانون كاليفورنيا يتطلب أن تأتي جميع قطع الغيار من أبل، ويجب الكشف عن مكونات الطرف الثالث من خلال ورش الإصلاح غير المعتمدة.

تقدم أبل برنامج إصلاح بالخدمة الذاتية للمستهلكين منذ عام 2022، حيث توفر أدلة الإصلاح وقطع الغيار والأدوات الأصلية من خلال متجر إصلاح الخدمة الذاتية الخاص بها، في الوقت الحالي، تقدم Apple مجموعات إصلاح وقطع غيار لأجهزة iPhone وأجهزة كمبيوتر Mac المحمولة وأجهزة كمبيوتر Mac المكتبية وشاشات Apple.

تقدم أبل أيضًا برنامج إصلاح مشابهًا لبعض محلات الإصلاح المستقلة، مما يسمح لها بالحصول على قطع غيار أصلية لإصلاح أجهزة أبل خارج الضمان.

غالبًا ما يكون برنامج الإصلاح بالخدمة الذاتية من أبل أكثر تكلفة من نقل الجهاز إلى موقع بيع بالتجزئة تابع لشركة أبل أو مزود خدمة معتمد للإصلاح، ولكنه خيار لأولئك الذين يرغبون في إجراء الإصلاحات الخاصة بهم، كما اشتكى المشاركون في برنامج موفر الإصلاح المستقل من عقود شركة Apple وأسعار المكونات المرتفعة.