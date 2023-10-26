شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى تفعله "Dynamic Island" وكيفية استخدامها.. إليك ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم الإعلان عن طرازات iPhone 14 Pro في عام 2022، فاجأت شركة Apple الكثيرين بدمجها المبتكر لوظائف البرامج مع فتحة على شكل حبة فى الجزء العلوي من الشاشة، تطلق Apple على هذه المنطقة من الشاشة اسم "Dynamic Island"، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع الميزة لتشمل جميع طرازات iPhone 15، وفقاً لموقع macrumors .

في iPhone 14 Pro وجميع طرازات iPhone 15 لهذا العام، يتم عرض وحدات البكسل حول ما تسميه Apple "الجزيرة الديناميكية‌" ودمجها في منطقة واحدة على شكل حبة يتغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات، الإخطارات والتفاعلات، وتحويلها إلى نوع من مركز المعلومات الأمامي والمركزي.

ما هي موديلات iPhone التي تتميز بميزة Dynamic Island؟

في سلسلة iPhone 14، تقتصر Dynamic Island على iPhone 14 Pro، في حين أن طرازات iPhone 14 القياسية تقدم نفس الدرجة مثل موديلات iPhone 13 السابقة، في عام 2023، قامت Apple بتوسيع نطاق Dynamic Island لتشمل iPhone 15 و‌iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ما الذي يمكن أن تفعله الجزيرة الديناميكية؟

فيما يلي تفاصيل للوظائف العديدة التي يمكن أن تؤديها Dynamic Island:

- عرض المخرجات والتنبيهات

- تأكيدات معاملات Apple Pay

- مؤشرات الخصوصية عند استخدام الميكروفون أو الكاميرا

- نقل الملفات عبر AirDrop

- حالة اتصال AirPods وعمر البطارية

- حالة شحن iPhone وعمر البطارية

- تنبيهات انخفاض البطارية

- معرفة تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله

- فتح معرف الوجه

- فتح قفل ساعة ابل

- إجراءات الاختصار

- تنبيهات بطاقة SIM

- اتجاهات الخرائط القادمة والمفصلة

- مكالمة هاتفية واردة ومدة المكالمة

- الوقت المتبقي لتشغيل الأغنية

- اتصال نقطة اتصال شخصية

هل يمكنني التفاعل مع Dynamic Island؟

من الممكن التفاعل مع أنواع معينة من المحتوى المعروض في ‌الجزيرة الديناميكية‌، على سبيل المثال، إذا كان يعرض شيئًا متعلقًا بنشاط خلفية أحد التطبيقات، فيمكنك الضغط على "الجزيرة الديناميكية" للتبديل مباشرة إلى التطبيق المرتبط.

بشكل عام، تعد Dynamic Island الموجودة على iPhone 14 Pro وجميع طرازات iPhone 15 نوعاً من التكامل المذهل للبرامج والأجهزة الذي تشتهر به شركة Apple، وقدرة مطوري الطرف الثالث على الاستفادة من إمكاناتها.