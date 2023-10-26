شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس" تتيح المكالمات الصوتية والمرئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” في إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، حيث تلقّى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي “أندرويد” و“iOS”.

الإصدار المبكر من مكالمات الفيديو والصوت

وذكرت بعض المواقع المتخصصة أنه يمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على خيار “الخصوصية والأمان”، ثم اختيار “الرسائل المباشرة”، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره، مشيرة إلى أن “إكس” تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي.

كما أشار مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، إن تلك الميزة لا تزال نسخة أولية، ما يعني أنها ستشهد الكثير من التعديلات والتحسينات في الفترة المقبلة.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الميزة الجديدة ستكون متوفرة لكافة المستخدمين، أم ستقتصر فقط على مشتركي خدمة “إكس بريميوم” وهي “تويتر بلو” سابقًا، وفق ما تم إعلانه في وقت سابق.