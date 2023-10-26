علوم وتكنولوجيا

سدايا: تبدأ الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا

0 نشر
اليوم الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا: تبدأ الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت اليوم سدايا الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا

وتهدف الحملة الإعلامية إلى إبراز الهوية الجديدة لـ توكلنا والخدمات التي يقدمها بما لمستخدمين وإثراء تجربتهم

و اكدت على أن توكلنا في نسخته الجديدة هو تطبيق وطني للجميع يضم أكثر من 241 خدمة يستفيد منه الأفراد والجهات

واشارت ان هوية توكلنا ستضيف خدمات رقمية جديدة.

واشارت ان النسخة الجديده ستكون اكثر قرب من المواطن والمقيم والزائر.

وذكرت ان التطبيق يسهم في الاستفاده من خدمات الجهات الحكومية.

كما ان عدد المستخدمي تجاوز 31 مليون ميتفيد في النسخه السابقة .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا