شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا: تبدأ الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت اليوم سدايا الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق توكلنا

وتهدف الحملة الإعلامية إلى إبراز الهوية الجديدة لـ توكلنا والخدمات التي يقدمها بما لمستخدمين وإثراء تجربتهم

و اكدت على أن توكلنا في نسخته الجديدة هو تطبيق وطني للجميع يضم أكثر من 241 خدمة يستفيد منه الأفراد والجهات

واشارت ان هوية توكلنا ستضيف خدمات رقمية جديدة.

واشارت ان النسخة الجديده ستكون اكثر قرب من المواطن والمقيم والزائر.

وذكرت ان التطبيق يسهم في الاستفاده من خدمات الجهات الحكومية.

كما ان عدد المستخدمي تجاوز 31 مليون ميتفيد في النسخه السابقة .