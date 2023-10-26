تكنولوجيا: نتائج إختبارات Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم عن نتائج إختبارات هواتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم.

أكدت التقارير السابقة على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط، بينما تنطلق هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بنماذج مميزة برقاقة Exynos 2400 في أوروبا وكوريا، ورقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الأسواق الأخرى.

ولقد أطلقت كوالكوم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 مؤخراً بتركيز خاص على تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي وأيضاً مميزات إضافية بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما أصدرت كوالكوم النتائج التي سجلت لهواتف Galaxy S24 برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والتي تم مقارنتها مع نتائج هواتف Galaxy S23.

مواصفات Snapdragon 8 Gen 3

ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر

زيادة كفاءة النظام بنسبة 10%

آداء أسرع بنسبة 30% مع مساحة أكبر في وحدة المعالجة بنسبة 20%

1 من أنوية Cortex-X4 بسرعة 3.3GHz

3 من أنوية A720 بسرعة 3.2GHz

2 من أنوية A720 بسرعة 3.0GHz

2 من أنوية A520 بسرعة 2.3GHz

كما تتميز الرقاقة بآداء أسرع في كرت الشاشة بنسبة 25%، وتأتي بتحسنيات في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 98%، بآداء أفضل بنسبة 40% لكل واط.

ويدعم معالج الصور ISP تسجيل 8K HDR بعدة كاميرات في نفس الوقت، دعم صور HDR، و Dolby، مع مميزات “Snapdragon Elite Gaming”، مع تسريع لتتبع الأشعة.

وتضم الرقاقة شريحة مودم Snapdragon X75 5G بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، مع دعم تقنية كوالكوم FastConnect 7800، وWi-Fi 7 بسرعة 5.8 جيجابت في الثانية.

نتائج الإختبارات

سجل هاتف سامسونج في Geekbench عدد 2329 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية

سجل 7526 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة

سجل 2.14 مليون نقطة في إختبارات AnTuTu

سجل 21628 نقطة في إختبارات PCMark.

ولقد أكدت كوالكوم على تحسينات قوة المعالجة المركزية بنسبة 30%، وتحسينات كرت الشاشة بنسبة 25% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذلك على الرغم من إستخدام عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر في Snapdragon 8 Gen 3.

كما توضح كوالكوم أن عملية التصنيع المستخدمة من الجيل الثاني الذي يتميز بتحسينات في الآداء وإستقرار أعلى.

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