تكنولوجيا: نتائج إختبارات Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم عن نتائج إختبارات هواتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم.
أكدت التقارير السابقة على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط، بينما تنطلق هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بنماذج مميزة برقاقة Exynos 2400 في أوروبا وكوريا، ورقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الأسواق الأخرى.
ولقد أطلقت كوالكوم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 مؤخراً بتركيز خاص على تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي وأيضاً مميزات إضافية بتقنية الذكاء الإصطناعي.
كما أصدرت كوالكوم النتائج التي سجلت لهواتف Galaxy S24 برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والتي تم مقارنتها مع نتائج هواتف Galaxy S23.
مواصفات Snapdragon 8 Gen 3
- ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر
- زيادة كفاءة النظام بنسبة 10%
- آداء أسرع بنسبة 30% مع مساحة أكبر في وحدة المعالجة بنسبة 20%
- 1 من أنوية Cortex-X4 بسرعة 3.3GHz
- 3 من أنوية A720 بسرعة 3.2GHz
- 2 من أنوية A720 بسرعة 3.0GHz
- 2 من أنوية A520 بسرعة 2.3GHz
كما تتميز الرقاقة بآداء أسرع في كرت الشاشة بنسبة 25%، وتأتي بتحسنيات في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 98%، بآداء أفضل بنسبة 40% لكل واط.
ويدعم معالج الصور ISP تسجيل 8K HDR بعدة كاميرات في نفس الوقت، دعم صور HDR، و Dolby، مع مميزات “Snapdragon Elite Gaming”، مع تسريع لتتبع الأشعة.
وتضم الرقاقة شريحة مودم Snapdragon X75 5G بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، مع دعم تقنية كوالكوم FastConnect 7800، وWi-Fi 7 بسرعة 5.8 جيجابت في الثانية.
نتائج الإختبارات
- سجل هاتف سامسونج في Geekbench عدد 2329 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية
- سجل 7526 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة
- سجل 2.14 مليون نقطة في إختبارات AnTuTu
- سجل 21628 نقطة في إختبارات PCMark.
ولقد أكدت كوالكوم على تحسينات قوة المعالجة المركزية بنسبة 30%، وتحسينات كرت الشاشة بنسبة 25% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذلك على الرغم من إستخدام عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر في Snapdragon 8 Gen 3.
كما توضح كوالكوم أن عملية التصنيع المستخدمة من الجيل الثاني الذي يتميز بتحسينات في الآداء وإستقرار أعلى.
المصدر