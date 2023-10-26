تكنولوجيا: أول التسريبات التي توضح بعض من تفاصيل مواصفات Galaxy Watch 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير جديد أول التسريبات حول مواصفات ساعة Galaxy Watch 7 القادمة من سامسونج، والترقية المتوقعة في هذا الإصدار.

قدمت سامسونج ساعات Galaxy Watch 6 الذكية بترقية محدودة عن إصدار الشركة السابق، ولقد كشفت أحدث التقارير عن بعض التفاصيل حول التغيير المتوقع في الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية.

ويؤكد التقرير الجديد على أن سامسونج تستهدف تحسين جزء خاص من ساعات Galaxy Watch 7 الذكية القادمة، والتي تأتي بإصدار جديد من نظام Wear OS، وتتضمن تقنيات ومميزات قد تتخطى هواتف Galaxy S24.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على دعم هواتف Galaxy S24 برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، كما تقدم سامسونج الإصدارات الرئيسية من السلسلة برقاقة Exynos 2400 في بعض الأسواق.

وتوضح التسريبات أن ساعات Galaxy Watch 7 قد تنطلق العام المقبل بأول ترقية في رقاقات الساعات الذكية التي تقدم من سامسونج بدقة 3 نانومتر لتنفوق بذلك على هواتف Galaxy S24 التي تتضمن رقاقات بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومن المتوقع أن تشمل إصدارات سامسونج العام المقبل إصدار Watch 7 Classic وإصدار Pro.

أيضاً من المتوقع أن تنتقل سامسونج على الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر في الجيل القادم من هواتف Galaxy S25 التي يكشف عنها رسمياً في بداية 2025.

ومن المتوقع أن تدعم الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر سامسونج في تعزيز آداء سلسلة Galaxy Watch 7 وأيضاً توفير مساحة لإضافة تكوينات أخرى في الساعات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة البطارية لتستمر لوقت أطول، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الرقاقة الجديدة سامسونج في تطوير الساعات بتصميم أخف.

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