آبل تُطلق التحديث iOS 17.1 لإصلاح بعض الأخطاء وجلب ميزات جديدة للآيفون

قامت آبل بإطلاق التحديثين الرئيسيين iOS 17.1 و iPadOS 17.1 لكلا من الآيفون والآيباد لإصلاح بعض الأخطاء وتحسين الأداء وجلب عدد من الميزات الجديدة للمستخدمين، يأتي التحديث الجديد للأيفون بعد شهر تقريبا من طرح iOS 17 حيث ظهرت عدد من المشاكل لدى مستخدمي الآيفون كما قدمت الشركة عدد من الميزات التي كان متوقع طرحها قبل نهاية هذا العام.

الميزات الجديدة في iOS 17.1

الإرسال السريع AirDrop: يسمح الآن بإستمرار عملية النقل عبر الإنترنت حتى عندما يكون جهازك خارج نطاق الجهاز الآخر.

الأغاني: تأتي ميزات وتغييرات جديدة على آبل ميوزيك بما في ذلك، خيارات تصفية والفضيلات باتت تشمل الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل، كما يمكنك تخصيص قوائم التشغيل الخاصة بك وهناك إقتراحات لعرض أغاني من خلال الذكاء الإصطناعي.

وضع الإستعداد: أضافت آبل خيارات جديدة إلى وضع الإستعداد للتحكم في سلسلة آيفون 14 و 15 عند إيقاف تشغيل الشاشة.

الأخطاء التي تم إصلاحها

يعالج مستويات الإشعاع التي حذرت منها السلطات الفرنسية في آيفون 12

خيار جديد يسمح بإختيار ألبوم معين لاستخدامه مع خلط الصور على شاشة القفل

دعم مفتاح المنزل الآن لملحقات تطبيق Matter وخاصة الأقفال

تحسين موثوقية إعدادات وقت الشاشة التي تتم مزامنتها عبر الأجهزة

إصلاح مشكلة قد تتسبب في إعادة ضبط إعداد خصوصية الموقع المهم عند نقل ساعة أبل أو إقرانها لأول مرة

حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في المكالمات الواردة عندما تكون في مكالمة أخرى

يعالج مشكلة حيث قد لا تظهر نغمات الرنين المخصصة والمشتراة كخيارات لنغمة النص الخاصة بك

يعمل على إصلاح مشكلة قد تتسبب في تقليل استجابة لوحة المفاتيح

تحسينات في ميزة اكتشاف الإصطدام لجميع طرز آيفون 15 و 14

يعمل على معالجة مشكلة قد تتسبب في استمرار عرض الصورة

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هذه كانت الميزات الجديدة والإخطاء التي سيقوم تحديث iOS 17.1 بمعالجتها، ولكي تتمكن من الحصول على التحديث الجديد، كل ما عليك فعله امتلاك آيفون إكس إس أو طراز أحدث ثم الذهاب إلى الإعدادات وبعدها عام ثم تحديث البرنامج وقم بتنزيل وتثبيت نظام التشغيل الجديد على جهازك.