شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: حوالى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا فى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج إن تطبيق Threads يضم حاليًا "أقل بقليل" من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة" لأن يصل التطبيق إلى مليار مستخدم في العامين المقبلين، وفقاً لموقع engadget.

وأضاف زوكربيرج خلال مكالمة أرباح الربع الثالث للشركة، :"اعتقدت لفترة طويلة أنه يجب أن يكون هناك تطبيق محادثات عامة لمليار شخص يكون أكثر إيجابية بعض الشيء، وأعتقد أنه إذا واصلنا ذلك لبضع سنوات أخرى، فأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق هدفنا".

تمت مراقبة نمو Threads عن كثب منذ إطلاقه في يوليو، وشهد التطبيق 100 مليون اشتراك في أسبوعه الأول، لكنه سرعان ما شهد انخفاضًا في المشاركة وسط شكاوى حول الوظائف المحدودة والموجزات التي غمرتها المنشورات من العلامات التجارية، لكن Meta أضافت ميزات جديدة.

وقام إيلون ماسك أيضاً بإجراء تغييرات غير شعبية على X، مثل إزالة العناوين الرئيسية من الروابط، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن Threads نجحت مؤخرًا في جذب "المستخدمين الأقوياء" السابقين من X.

لم يكن نمو Threads هو النقطة المضيئة الوحيدة لشركة Meta، التي سجلت إيرادات تزيد قليلاً عن 34 مليار دولار خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 23 % عن العام الماضي.

خلال مكالمة مع المحللين، قال زوكربيرج إن تركيز ميتا الأخير على "الكفاءة"، والذي أدى إلى تسريح الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة خلال العام الماضي، كان بمثابة استراتيجية فعالة ستستمر بينما تواجه الشركة "عالمًا متقلبًا للغاية". "

شارك زوكربيرج أيضًا أن Meta ستركز بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل، وقال زوكربيرج: "سنستمر في إعطاء الأولوية لعدد من المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة لتحويل الأشخاص نحو العمل على الذكاء الاصطناعي بدلاً من ذلك".

ومع ذلك، فإن استثمارات الذكاء الاصطناعي هذه لن تأتي على حساب الإنفاق الجديد على الميتافيرس، حيث واصلت شركة Reality Labs، القسم الذي يشرف على إنفاق الواقع المعزز والواقع الافتراضي في شركة Meta، سلسلة خسائرها المتتالية التي تقدر بمليارات الدولارات، وانخفضت إيرادات Reality Labs إلى 210 ملايين دولار فقط، مع ارتفاع الخسائر إلى 3.7 مليار دولار لهذا الربع وأكثر من 11 مليار دولار منذ بداية عام 2023.

وقالت المديرة المالية لشركة Meta، سوزان لي، إنه من المتوقع أن تتسارع الخسائر بشكل أكبر في العام المقبل بسبب "الاستمرار" جهود تطوير المنتجات في الواقع المعزز/الواقع الافتراضي واستثماراتنا لتوسيع نطاق نظامنا البيئي.

وقال زوكربيرج، الذي حاول مؤخرًا تسليط الضوء على تطورات الذكاء الاصطناعي في الواقع المعزز والواقع الافتراضي، إن التكنولوجيا لديها القدرة على إعادة تشكيل جميع خدمات الشركة، وقال: "سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث تحول ملموس في كيفية استخدام الأشخاص لكل من التطبيقات المختلفة التي نبنيها".