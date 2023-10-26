شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوقيت الشتوى.. طريقة تغيير الساعة على الموبايل والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المصريون تغيير الساعة مع بداية عمل التوقيت الشتوي اليوم مساء الخميس، على أن يتم تغيير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

وكان قد ذكر بيان مجلس الوزراء بشأن قرار تطبيق التوقيت الصيفي بنظام النصف سنوي، أن التوقيت الشتوي سيبدأ في أول دقائق آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، وينتهي آخر خميس فى شهر أبريل من كل عام أيضًا.





تغيير الساعة بالتوقيت الشتوى بشكل تلقائى تتغير الساعة على الأجهزة الذكية لـ التوقيت الشتوي بشكل تلقائي عند اتصال الأجهزة الذكية كالساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب بالإنترنت.





كيفية تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي يدوياً

وفى حال عدم وجود التحديث التلقائي أو عدم الاتصال بالإنترنت، فإنه عليك اتباع الخطوات الاتية لتغير الساعة على الأجهزة الذكية لـ التوقيت الشتوي:

1- الدخول على قائمة الإعدادات.

2- اختيار الوقت والتاريخ.

3- تغيير الوقت الليلة فى تمام 12:00 صباح الجمعة إلى 11:00 مساء الخميس.

4- ضبط التاريخ من يوم الجمعة 27 إلى يوم الخميس 26، ثم اضغط على حفظ