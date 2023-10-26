شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 240 خدمة رقمية للأفراد والحكومات.. أهم مميزات الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الحملة الإعلامية لإطلاق الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا"، الذي تم إطلاقه لمواجهة جائحة كورونا. وتهدف الحملة إلى إبراز الهوية الجديدة لـ توكلنا والخدمات التي يقدمها للمستخدمين بأعلى جودة لإثراء تجربتهم.

التحديات العمل

شهد العمل على تطبيق توكلنا عدد من التحديات أبرزها:

التواجدية للأنظمة المختلفة.

أمن المعلومات.

الجودة في العمل التطوير المستمر.

الإنجاز السريع والالتزام بمستوى عالٍ من الخدمة.

وتمكن العاملين على التطبيق، بفضل الله، من التغلب على كل تلك التحديات.

أهم المميزات للهوية الجديد

وضحت الحملة أهم المميزت التي تشملها الهوية الجديدة للتطبيق وشملت:

هوية توكلنا ستضيف خدمات رقمية جديدة.

النسخة الجديده ستكون أكثر قربًا من المواطن والمقيم والزائر.

التطبيق يسهم في الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية.

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحسين تجربة المستخدم وجودة الحياة.

أبرز الأرقام

تمت الإشارة إلى أبرز الأرقام الخاصة بالتطبيق ومنها: