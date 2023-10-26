شكرا لقرائتكم خبر عن "وسط جدة للتطوير" ضمن أعلى المنظمات امتثالاً لضوابط الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، المهندس أحمد السّليم، أن الشركة ضمن أعلى المنظمات امتثالاً لضوابط الأمن السيبراني، وذلك من خلال استثمار أفضل التقنيات في هذا المجال، الأمر الذي رفع مستوى التزام الشركة بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وبأكثر من المعدل العالمي على مستوى قطاع البناء والتطوير العقاري.

وتزامناً مع الجهود العالمية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني، أقامت شركة وسط جدة للتطوير ممثلة في إدارة الأمن السيبراني وأمن المعلومات التابعة لقطاع الأعمال الاستراتيجية والحوكمة، فعالية تثقيفية تهدف إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني لموظفين الشركة.

وذكر السّليم أن الشركة تحرص على رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع منسوبيها، وذلك من خلال إقامة الفعاليات التوعوية والتدريبية المستمرة، حيث شارك موظفو الشركة في جلسات تدريبية لمدة أسبوع في مجال الأمن السيبراني لزيادة الوعي والتمرس في كيفية الحماية من الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى إقامة جلسات توعوية، وألعاب تفاعلية، ومحاكاة لعمليات الاختراق واستغلال الثغرات.

وأضاف السّليم أن الشركة كونت لجنة اشرافية للأمن السيبراني للتأكد من موائمة استراتيجية الشركة لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد سياسات واجراءات وفقاً لأفضل الممارسات، والمعالجة الفعالة للمخاطر والتعامل الاستباقي لتهديدات وحوادث الأمن السيبراني.

وتأتي هذه الجهود من قبل شركة وسط جدة للتطوير في إطار حرصها على حماية أنظمة الشركة وبياناتها من التهديدات السيبرانية، وتعزيز الثقة لدى العملاء والشركاء.