تكنولوجيا: هاتف Honor Magic6 يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 ومساعد رقمي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor خلال فعاليات Snapdragon Summit 2023 عن خططها لدعم هاتف Honor Magic6 القادم برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 الجديدة من كوالكوم، كما تقدم Honor الهاتف بمساعد رقمي خاص بالشركة يعرف ب”YOYO”.

قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي التي تشهد تحسينات كبيرة في هذا الإصدار، وتخطط Honor للإستفادة من هذه التحسينات في هاتفها القادم Honor Magic6.

وتستعد Honor للكشف عن مساعدها الرقمي الخاص “YOYO” للمرة الأولى في هاتف Honor Magic6، والذي يدعم إستخدام حتى 7 مليار معامل لن يحتاج معها إلى إرسال البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم لجهة خارجية ليتم معالجتها.

ومن المقرر أن يدعم مساعد “YOYO” الرقمي الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي للإستجابة لأوامر المستخدم لإنشاء مقاطع فيديو لعرض مجموعة من الصور، والإجابة على الأسئلة بشكل محدد أكثر.

أيضاً يأتي الهاتف بتقنية “Magic Capsule” للتفاعل مع المستخدم والتي ترتكز على تتبع حركة العين بإستخدام تقنية كوالكوم “Snapdragon Seamless”.

يذكر أن شركة Honor لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن موعد لكشف النقاب عن هاتف Honor Magic6، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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