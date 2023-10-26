شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق طاقمًا جديدًا من 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ Long March 2F الصينى من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي حاملاً المركبة الفضائية شنتشو 17 وطاقمها المكون من ثلاثة أشخاص إلى المدار، والذى يعتبر أصغر طاقم صيني حتى الآن في طريقه إلى محطة تيانجونج الفضائية.

وأعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المركبة الفضائية انفصلت عن مركبة الإطلاق كما هو مخطط لها بعد 10 دقائق من الرحلة، معلنة أن الإطلاق "نجاح بالكامل".

وكان على متن الطائرة قائد المهمة تانج هونجبو، 48 عامًا، وهو من قدامى المحاربين في شنتشو 12 أول مهمة مأهولة إلى تيانجونج التي كانت قيد الإنشاء آنذاك وزملاء الطاقم والطيارين المقاتلين السابقين تانج شينج جي، 34 عامًا، وجيانج شين لين، 35 عامًا، وفقا لتقرير سبيس .

ويعد الثلاثي معًا أصغر طاقم يزور تيانجونج، ومن المتوقع أن يلتحموا مع تيانجونج بعد حوالي 6.5 ساعة من الإطلاق ويبدأون إقامة مدتها ستة أشهر في المدار.

وقال تانج في مؤتمر صحفي قبل الإطلاق في وقت سابق اليوم: "إن المحطة الفضائية هي موطن آخر لنا في الرحلة من الأرض إلى الكون الواسع"، مضيفا "من أجل العودة إلى الفضاء، قمت خلال العامين الماضيين بسباق الزمن لاستكمال التعافي الجسدي والعقلي أثناء قيامي بالدراسات والتدريب".

وينتظر على متن تيانجونج رواد فضاء شنتشو 16 جينج هاي بنج وتشو يانج تشو وجوي هاي تشاو، وسيقوم الثلاثي بتسليم القيادة على الموقع المداري والاستعداد لعودتهم إلى الأرض، المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر وكان جينج وتشو وجوي على متن السفينة منذ أواخر مايو .

وسيجري رواد الفضاء شنتشو 17 تجارب علمية، كما سيجرون صيانة المحطة الفضائية مع التوعية العلمية وأنشطة أخرى خلال مهمتهم.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الطاقم بأول عملية سير في الفضاء للصيانة التجريبية خارج المركبة خارج تيانجونج.

وتعد شنتشو 17 هي المهمة السادسة المأهولة إلى تيانجونج ورحلة رواد الفضاء الصينية الثانية عشرة بشكل عام، وتم تسليم الإمدادات الخاصة بالمهمة على متن مهمة الشحن Tianzhou 6 في مايو من هذا العام، وسيتم إرسال الإمدادات الجديدة على متن Tianzhou 7 في النصف الأول من عام 2024.

وأصبح يانج لي وي أول رائد فضاء صيني في الفضاء في عام 2003 على متن شنتشو 5، الأمر الذي جعل الصين الثالثة التي تحقق قدرات رحلات فضائية بشرية مستقلة بعد الاتحاد السوفيتي السابق، روسيا الآن، والولايات المتحدة.