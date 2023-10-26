شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.78 % لتصل إلى 34690 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الخميس ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 1.78 % حيث بلغ سعر BTC، العملة المشفرة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، 34690 دولارًا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وهذه هي المرة الأولى منذ ستة أشهر التي يصل فيها سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 35000 دولار، حيث ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 740 دولارًا، في ظل ذلك، شهدت معظم العملات المشفرة ارتفاعًا في قيمتها، وحقق أصحاب العديد من الأصول المشفرة أرباحًا اليوم.

ارتفعت قيمة الأثير بنسبة 0.08 % اليوم الخميس، مما رفع قيمة تداول الأصل إلى 1,793 دولارًا، وارتفع سعر الأثير بمقدار 5 دولارات"، وفقاً لموقع gadgets360.

أظهرت أيضاً عملات Tether وSolana وCardano وDogecoin وLitecoin وPolygon أرباحًا يوم الخميس.

كما سجلت Polkadot وShiba Inu وAvalanche وMonero وCosmos وCronos مكاسب.

ارتفع التقييم الإجمالى لقطاع العملات المشفرة بنسبة 1.94 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ القيمة السوقية لقطاع الأصول الرقمية، حتى الآن، 1.28 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وشملت العملات المشفرة التي انخفضت قيمتها Binance Coin وRipple وLitecoin وStellar وUniswap وBitcoin SV، ويتم أيضًا تداول Neo Coin وZcash وDash وStatus وArdor وBraintrust حاليًا بقيم أقل.