تكنولوجيا: ظهور هاتف vivo T2 الجديد لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Vivo الصينية هاتف ذكي ثالث يحمل اسم vivo T2، ويحتوي هذا الهاتف على اتصال LTE فقط ومعالج Helio G99 وهو متوفر بالفعل في روسيا.

يتطابق الهاتف الذكي في الواقع مع هاتف Vivo V27e، والذي يُباع أيضًا في روسيا. ولكن يختلف الهاتف عن هاتف vivo T2 المباع في الهند أو هاتف vivo T2 المباع في الصين، والذي له اسم خاص به يسمى vivo iQOO Neo6 SE.

ويعتبر اللون الأخضر هو الفرق الوحيد بين هاتف vivo T2 الجديد وهاتف vivo V27e. ويحتوي كلاهما على شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة بدقة FullHD+ وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما ان الأسعار هي نفسها؛ يأتي إصدار T2 مع 8/256 جيجابايت مقابل 27999 روبل روسي، ويأتي V27e بنفس الذاكرة مع نفس السعر تمامًا.

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