شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تطرح رسميًا مكالمات الصوت والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة X المعروفة سابقًا باسم Twitter مكالمات صوتية ومرئية ، وتلقى العديد من المستخدمين على المنصة إشعارًا عند فتح التطبيق، يفيد: "المكالمات الصوتية والمرئية موجودة هنا"، وفقا لتقرير theverge.

يوجد أيضًا مفتاح تبديل جديد بعنوان "تمكين الاتصال الصوتي والمرئي" ضمن إعدادات التطبيق، والذي ينص على أنه يمكنك "تشغيل الميزة ثم تحديد الشخص الذي تشعر بالراحة معه في استخدامها".

ويتضمن خيارات للسماح بإجراء مكالمات صوتية ومرئية من الأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بك فقط، أو الأشخاص الذين تتابعهم، أو المستخدمين الذين تم التحقق منهم، أو كلهم، ويمكنك بعد ذلك إجراء مكالمة عن طريق فتح رسالة مباشرة مع مستخدم آخر، واختيار أيقونة الهاتف في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، واختيار مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

في حين أن X لم تعلن رسميًا عن إطلاقها، يبدو أن الشركة أشارت لها بمنشور غامض يقول "هل أنت مستعد لذلك...؟" قبل وقت قصير من بدء ظهورها، لقد ألمح مالك X Elon Musk منذ فترة طويلة إلى إضافة مكالمات صوتية ومرئية إلى النظام الأساسي كجزء من أهدافه لجعله "تطبيق كل شيء".

وقال Musk مؤخرًا إن الميزة ستكون متاحة على أنظمة iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي، "دون الحاجة إلى رقم هاتف".

لا يزال من غير الواضح مدى انتشار X فى إطلاق مكالمات الصوت والفيديو أو ما إذا كان بإمكان المستخدمين غير المميزين استخدامها.

أما في الشهر الماضي، اكتشف كريس ميسينا ، مخترع الهاشتاج والمدافع عن المصادر المفتوحة، أن كود X يشير إلى أنه سيتعين على المستخدمين التسجيل للحصول على اشتراك X's Premium لاستخدامه ، ولم يستجب X على الفور لطلب The Verge للتعليق.

ذكر Musk أيضًا فرض سعر سنوي على جميع المستخدمين للوصول إلى النظام الأساسي، وقد بدأ بالفعل في جعل المستخدمين في نيوزيلندا والفلبين يدفعون دولارًا واحدًا.