شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تغير التوقيت الشتوى على حسب نوع موبايلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه بعض الدول لتغيير توقيتها وفقًا للموسم، وحان وقت عودة التوقيت الشتوى مساء اليوم الخميس عند الساعة 12 بعد منتصف الليل ستعود الساعة إلى 11 مساء، فإن الكثير من الدول تتعامل مع تغير الوقت مرتين فى العام ليكون توقيت شتوى وتوقيت صيفى، ومنها الولايات المتحدة ومصر أيضًا، وهنا نطرح سؤالًا مهمًا: هل سيتغير هاتفك تلقائيًا حسب التوقيت الشتوى؟

هذا السؤال ينطبق على الهاتف الذي لديك سواء كنت تملك هاتف iPhone 14 Pro أو هاتف أندرويد أو أي هاتف ذكي آخر ، فمن المهم أن تعرف ما إذا كنت بحاجة إلى تغييره أم لا.

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، وإذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الشتوى .





كيفية تحديث iPhone الخاص بك للتوقيت الشتوى

إذا كان لديك جهاز iPhone ، مثل iPhone 14 ، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وحدد عام، ثم التاريخ والوقت، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الشتوى ولا يلزمك أي عمل إضافي.





كيفية تحديث هاتف Android الخاص بك للتوقيت الشتوى

تعد عملية Android هي نفسها في الغالب، على الرغم من أنها تتبع عملية مختلفة قليلاً، فعلى هاتف Android مثل Pixel 7 انتقل إلى الإعدادات، والنظام، والتاريخ والوق ، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .





نصائح هاتفية أخرى خاصة بالتوقيت الشتوى

على الرغم من أن الخطوات المذكورة أعلاه يجب أن تكون كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتتأكد بشكل أكبر من تغيير هاتفك في الوقت المناسب للتوقيت الشتوى.

إذا لم تقم بتحديث هاتفك منذ فترة، فمن الجدير التحقق للتأكد من أنه يعمل بأحدث البرامج المتاحة فعلى جهاز iPhone افتح تطبيق "الإعدادات "، واضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج"، وإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج أو تحديث النظام ستكون الصياغة مختلفة قليلاً حسب هاتف Android الذي لديك.

ويجب ألا تؤثر البرامج القديمة على تغيير هاتفك تلقائيًا في التوقيت الشتوى، ولكن بالتأكيد لن يضر تثبيت التحديث إذا كان متاحًا.

وإذا كان لديك أي منبهات تم ضبطها على هاتفك، فسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا إلى التوقيت الشتوى الجديد دون الحاجة إلى أي عمل إضافي منك.