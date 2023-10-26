شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. خطة إطلاق سماعات AirPods الجديدة من آبل وتغييرات كبيرة قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، أن شركة أبل ستحاول التمييز بشكل أفضل بين تشكيلة سماعات AirPods الخاصة بها مع إطلاق نماذج جديدة خلال العامين المقبلين، وسيشمل ذلك التخلص التدريجي من سماعات الجيل الثاني والجيل الثالث من AirPods عندما يتم الإعلان عن خليفتها في وقت ما في الخريف المقبل.

ويدعي جورمان، أن أجهزة AirPods "العادية" من الجيل الثالث لم يتم بيعها بشكل جيد ويعزو ذلك جزئيًا إلى أن المستهلكين يختارون بشكل متكرر زوج الجيل الثاني الأقدم والأرخص، والذي واصلت شركة Apple بيعه.

ولتجنب مواجهة هذه المشكلة مرة أخرى تخطط شركة Apple لإطلاق مجموعتين من الجيل الرابع من AirPods في وقت واحد في عام 2024، وستقع كلا المجموعتين أسفل AirPods Pro، مع بقاء الأسعار مماثلة لما هي عليه اليوم، ولكن سيكون هناك اختلافات أوضح بين وحدتي SKU، و يقال إن كلا الجيلين الجديدين من AirPods سيكون لهما "تصميم جديد يشبه مزيجًا من الجيل الثالث من AirPods وإصدار Pro"، وفقا لتقرير theverge.

وسيحصل على ميزات من AirPods Pro مثل إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المدمجة في علبة الشحن لتحسين دعم Find My.

لكن من الغريب أن جورمان يقول إنه من غير المرجح أن يتضمن أي منهما أطراف أذن من السيليكون قابلة للاستبدال، ومن المحتمل أن نحصل على نفس التصميم ذو المقاس الواحد الذى يناسب الجميع في الهواء الطلق الذي كانت تتمتع به أجهزة AirPods النموذجية دائمًا، وهذا من شأنه أن يمنح AirPods Pro ميزة عندما يتعلق الأمر بأداء إلغاء الضوضاء وجودة الصوت الإجمالية.

ستواصل أجهزة AirPods التالية انتقال Apple إلى USB-C، وسيأتي أيضًا في العام المقبل، تحديثًا طفيفًا لـ AirPods Max الذي يتميز بمنفذ USB-C وألوان جديدة ولكن تغييرات أخرى قليلة نسبيًا.