شكرا لقرائتكم خبر عن فرض رسوم على مستخدمي منصة "إكس" الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فرض رسوم على المستخدمين الجدد، بقيمة دولار واحد سنويًا، للوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة.

وقالت شركة "إكس" في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين هم أول من سيخضعون لهذه الرسوم.

رسوم منصة "إكس" على المستخدمين الجدد

وأضافت الشركة: يهدف هذا النظام الجديد إلى التصدي للحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية، الذين يحاولون التلاعب بالمنصة، وتعطيل تجربة مستخدمي أكس الآخرين.

ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة، وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات "القراءة فقط"، ومنها قراءة المنشورات، ومشاهدة المقاطع المصورة، ومتابعة الحسابات.

ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات، أو التغريد وإعادة التغريد، أو الرد على المنشورات.

ميزات جديدة في "إكس"

وفي وقت سابق أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، حيث تلقّى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بإتاحة الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي “أندرويد” و“iOS”.

وذكرت بعض المواقع المتخصصة أنه يمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على خيار “الخصوصية والأمان”، ثم اختيار “الرسائل المباشرة”، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهوره، مشيرة إلى أن “إكس” تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي.