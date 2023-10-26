تكنولوجيا: إيرادات Microsoft Azure تتجاوز الـ 56.5 مليار دولار في الربع الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت مايكروسوفت تقريرها للربع الثالث من عام 2023، وكانت النتائج مثيرة للإعجاب للغاية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 56.5 مليار دولار، متجاوزة تقديرات الخبراء البالغة 54.5 مليار دولار.

والأمر المثير هو أن هذا الأداء الاستثنائي لم يقتصر على الإيرادات وحدها. فقد تجاوزت مايكروسوفت التوقعات مع أرباحها للسهم الواحد. وقادت الأعمال السحابية لشركة Microsoft، Azure، الأداء المتميز للشركة في الربع الأخير.

ووصلت إيرادات Azure إلى 24.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات Wall Street البالغة 23.6 مليار دولار. ونمت إيرادات Azure والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 29%، متجاوزة توقعات Wall Street البالغة 27%.

سبب آخر وراء نجاح الشركة هو اعتمادها لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فمنذ بداية عالم الذكاء الاصطناعي، لم تتردد الشركة في دمج هذه التكنولوجيا في خدماتها.

مايكروسوفت، التي قامت بدمج نظام Windows مع الذكاء الاصطناعي من خلال كل من Bing وCoPilot، زادت بذلك حصتها في السوق وإيراداتها.

فعلى سبيل المثال، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في OpenAI، المطور وراء ChatGPT.

بالإضافة إلى مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تصدرت مايكروسوفت مؤخرًا عناوين الأخبار باستحواذها على شركة Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار.

ودفعت هذه الصفقة التاريخية مايكروسوفت على الفور لتصبح ثالث أكبر شركة ألعاب فيديو على مستوى العالم من حيث الإيرادات، بعد شركتي Tencent وSony فقط.

المصدر

اعلان





