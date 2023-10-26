تكنولوجيا: ظهور المواصفات والاسعار الاوربية الخاصة بهاتف Samsung Galaxy A15 وإصدار 5G في تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يكون لدى هاتف Galaxy A15 إصدار جديد من لغة تصميم الهواتف الذكية من سامسونج، ولكن يُقال الآن أيضًا أنه سيحتفظ بإصدار 4G/LTE فقط في عام 2024.

وبناءً على ذلك، قد ينضم كلا الإصدارين من الجهاز إلى A14 وA14 5G في السوق قريبًا، في المناطق التي يقال الآن أنها تشمل أوروبا.

تدعم مدونة GalaxyClub هذا الادعاء الجديد من خلال ظهور “Samsung SM-A155F” على قاعدة بيانات Geekbench مع معالج MediaTek Helio G99 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وواجهة مستخدم تعتمد على نظام Android 14.

لم يظهر Galaxy A15 5G بعد في أي من هذه التسريبات المعيارية حتى الآن؛ ولكن يُشاع الآن أنه سيحمل رقم الطراز SM-A156x.

ويقال إن هذا الجهاز سيتم إطلاقه في الأسواق التي تشمل الولايات المتحدة، في حين يقال الآن أنه وA15 متجهان إلى أوروبا.

وقد يبدأ سعر الإصدار المتوافق مع 5G من 250 يورو (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا)، في حين ان إصدار 4G/LTE قد يأتي بسعر اقل من ذلك.

قد يقدم أحد هذين الهاتفين الذكيين أو كليهما شاشات 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة عند نقاط الاسعار هذه، على الرغم من أن ذلك قد يجعلها أصغر من A14 أو A14 5G.

ومع ذلك، فإن جيل A15 مرتبط الآن أيضًا ببطارية سامسونج EB-BA156ABY، والتي ستمنحهم سعة “قياسية” تبلغ 5000 مللي أمبير.

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