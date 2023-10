اطلاق لعبة Alan Wake 2 بدعم Ray Tracing وNvidia DLSS 3.5

لعبة Alan Wake 2 من اكثر الألعاب المنتظرة بشكل كبير والتي ستُطلق هذا الأسبوع، لعبة ستكون مُذهلة بشكل كبير بسبب اضافة دعم لتقنيات Ray Tracing وNvidia DLSS 3.5 التي تنقل مستوى اللعب الى مستويات آخرى، تُحسن وتقوي كل الرسوميات وتُحسن الأداء العام الخاص باللعبة، فهذه لعبة جديدة تستغل الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه Nvidia من أجل الألعاب.

اللاعبون الذين يستعملون كروت GeForce RTX 40 سيحصلون على أفضل تجربة ممكنة من اليوم الاول؛ حيث ان معدلات زيادة الإطارات ومضاعفتها تصل الى 4.5X على دقة 4K، كما ان تقنية تتبع الأشعة الموجودة في اللعبة واقعية للغاية ذلك بفضل تقنية Nvidia DLSS Ray Reconstruction مع تقنية Nvidia Reflex التي تجعل تجربة اللعبة أكثر استجابة وخفة، بالإضافة الى هذه اللعبة فهناك لعبة Ikonei Island and Earthlock Adventure ولعبة Shadow of Doubt لعبتين من اكثر الألعاب فردية شهرة ستحصل على تحديث بدعم DLSS.

لعبة Alan Wake 2

لعبة Alan Wake 2 التي تطلقها شركة Remedy Entertainment على متجر Epic Games ستصل يوم 27 اكتوبر مع كثير من مميزات تتبع الأشعة المذهلة، غير التحسينات وزيادة السرعة الكبيرة التي تحصل عليها اللعبة بفضل تقنية DLSS 3.5 مع تقنية Ray Reconstructions، اللاعبون سيمكنهم الدخول الى عوالم مذهلة ومرعبة في نفس الوقت، مع الحصول على أفضل صور ممكنة حتى الآن في الألعاب، ليبحثوا عن الظواهر غير الطبيعية التي حبست شخصية Alan في كوابيس مستمرة

Alan Wake 2 بتتبع الأشعة بالكامل، وبتحسين مسارات الرسوميات تنقل صور اللعبة والأشعة المنعكسة والظلال الى مستوى آخر، بالتالي ستظهر لك اللعبة في صور ممتازة وتصميم رائع وتفاصيل جيدة جدًا، وذلك كله يظهر في .

لعبة Alan Wake 2 تحصل على أداء افضل 4.5 مرة بفضل DLSS

تفعيل تقنيات Ray Tracing وDLSS في اللعبة على كروت GeForce RTX يقوم بتفعيل ميزة Ray Reconstruction بشكل تلقائي، مما يستبدل نظامي الغاء ضوضاء باستعمال نظام مبني على الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحسين جودة تتبع الأشعة مما يجعل تجربة اللعب أكثر واقعية والرسوميات اكثر واقعية، بالإضافة الى ذلك ميزة Ray Reconstruction ستعمل بشكل أسرع بنسبة 14% على اختبارات الأداء، مما يزيد من سرعة وأداء كروت GeForce RTX للاعبين.

هذه التقنية الجديدة المقدمة في DLSS 3.5 ستقوم بمعالجة عالم اللعبة بشكل أكثر جمالًا عن أي وقت من قبل، مما يجعلك تدخل في العالم الخاص بقصة لعبة Alan wake 2 كما يقول Tatu Aalto المسؤول عن برمجة الرسوميات في Remedy Entertainment، مزيج تقنيات Nvidia يعطي للاعبي GeForce RTX افضل تجربة للعبة Alan Wake 2، مع رسوميات ممتازة وتجربة أداء لا افضل منها، واليك بعض الأمثلة على ذلك.

على دقة 4K بأعلى أعدادات ممكنة مع تفعيل Ray Tracing وتفعيل Frame Generation وRay Reconstruction وSuper Resolution تتضاعف معدلات الإطارات بشكل أكبر، على كارت GeForce RTX 4090 تضاعف الأداء بمقدار 4.1X هذا يسمح للاعبين بلعب اللعبة على أداء افضل بمعدل إطارات 120 اطار في الثانية على 4K

كارت شاشة GeForce RTX 4080 يقوم بتقوية الاداء بنسبة 4.7X وحده بينما GeForce RTX 4070Ti يحصل على أداء افضل بنفس النسبة على 4K بمعدل إطارات 80fps

على 1440p بكروت RTX 40 معدل الإطارات يزداد بنسبة 3X مع كامل التقنيات مفعلة وكامل الإعدادات بمعدل إطارات 80fps وأكثر على كروت RTX 4070 وأعلى

على كروت 1080p اكثر دقة يستعملها الناس الأداء يزداد بنسبة 2.7X في المتوسط مما يسمح للمستخدمين باللعب على اطارات تصلى الى 190fps

عالم Alan Wake 2 بالأشعة الكاملة

تقنية Full ray tracing او كما هي معروفة باسم Path tracing تزيد من سرعة الضوء ومحاكاته في المشهد بالكامل، انها تُستعمل عن طريق فناني الرسومات البصرية لإنشاء رسوميات افلام وتلفزيون لا يمكن تفرقتها عن الوقاعية، لكن حتى وصول كروت RTX بأنوية RT وتقديم الذكاء الاصطناعي في تقنية DLSS 3.5 فإن تتبع الأشعة في العاب الفيديو كان مستحيلًا، في لعبة Alan Wake 2 فإعدادات RT العالية والمتوسطة تستعمل الـPath tracing من أجل تفاصيل زائدة يمكنك الإضطلاع على الجداول بالأسفل التي تظهر لك استغلال تقنية Path Tracing وما التقنيات المُفعلة عند استخدام كل الاعدادات

ملحوظة: لأفضل أداء ممكن تأكد ان تقنية DLSS Ray Reconstruction مُفعلة

هدية Alan Wake 2 مع Nvidia

حمل تعريف Nvidia Game Ready Driver للعبة Alan Wake 2، كل من يشتري كروت RTX 4070 او RTX 4070Ti او RTX 4080 او RTX 4090 لأجهزة الكمبيوتر او أي اجهزة مُعدة مسبقًا بهذه الكروت او اجهزة لابتوب بكروت 4090 و4080 و4070 من المتاجر الداعمة سيحصلون على نسخة من اللعبة ليلعبونها عندما تصدر في السابع والعشرين من اكتوبر، ويمكنك مشاهدة المتاجر المدعومة من موقع هدية اللعبة من هنا، او لعبها سحابيًا على GeForce Now من هنا، مع وجود العاب جديدة تدعم DLSS هذا الاسبوع مثل Ikonei Island And earthlock Adventure وShadow of Doubt اللتان تحصلان على دعم DLSS 2