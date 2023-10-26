أفضل 4 طرق لـ ضغط و فك ضغط الملفات على الأندرويد..فك الضغط هو ما نعرفه في أنظمة الويندوز من خلال تطبيق Winrar الغني عن التعريف، حسنًا فهناك أيَضًا ملفات ليتم فك ضغطها على هواتف الأندرويد، فأحيانًا تحتاج إلى فك ضغط ملفات قمت بتنزيلها في صيغة ZiP والتي تحتاج إلى فك ضغطها حتى تصبح ملفات قابلة للقراءة والاستخدام.

ZArchiver

أحد أفضل تطبيقات فك ضغط الملفات على الأندرويد، يمتاز بسهولة استخدامه وأنه يأتي بالعديد من الخصائص والإمكانات التي تجعله ضمن أفضل الطرق لفك ضغط الملفات على هاتفك الأندرويد، ناهيك عن أنه يقوم بفك ضغط الملفات، يمكنك أن تقوم بأرشفة الملفات من خلاله وحمايتها بكلمة سر، وإمكانية فتح الملفات المضغوطة، بل وإمكانية فك ضغط الملفات التي تأتي محمية بكلمة سر، ولهذا نقترحه في مقالنا كأحد أفضل الطرق لفك الضغط.

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مطور التطبيق: ZDevs السعر: Free

من خلال تطبيق WINZIP

تطبيق Winzip هو أحد أفضل تطبيقات فك ضغط الملفات على الأندرويد، ويمتاز بسهولة استخدامه وكفائته في فك ضغط الملفات، ظهر كتطبيق على الويندوز والآن يمكن استخدامه أيضًا على هواتف الأندرويد، لذلك قم بتحميل تطبيق Winzip لكي تتمكن من فك ضغط الملفات على الأندرويد، وإمكانية أرشفة الملفات وإنشاء كلمة سر لها أيضًا، فإنه يأتي بالعديد من الخيارات التي تجعله أحد أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها فك الضغط للملفات على هاتفك الأندرويد.

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السعر: Free

من خلال تطبيق Rar

تطبيق Rar هو أحد التطبيقات المعروفة للأندرويد لـ فك الضغط للملفات على هاتفك الأندرويد، صدر من سنوات ويؤدي واجبه بشكلٍ تام، لا يمتاز بالبساطة ولكنه يمتاز بشموله للعديد من الخيارات، ويمكنك بالتأكيد فك ضغط أي ملف من خلاله على هاتفك، كما أنه يُمكنك من أرشفة الملفات الخاصة بك في حال اردت الإحتفاظ بها بشكلٍ مؤمن، وإنشاء كلمة سر للملف الذي قمت بأرشفته، ولهذا يعد أحد أفضل التطرق لفك الضغط للملفات على هاتفك.

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السعر: Free

iZip – Zip Unzip Tool

أحد أفضل تطبيقات إدارة الملفات المضغوطة للأندرويد، يمتاز بإمكانية فك الضغط للملفات من خلاله بكفاءه، وإمكانية ضغط الصور والفيديوهات وإمكانية ضغط الملفات في هاتفك بكلمة سر لحمايتها، وإمكانية إضافة ملفات أخرى إلى ملف مضغوط مسبقًا، وإمكانية إدارة الملفات على هاتفك بشكلٍ عام وهذا ما يعزز من تجربة استخدامه، ولهذا يعد أحد أفضل الأدوات التي نقترحها في مقالنا.

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السعر: Free