تكنولوجيا: شاومي تكشف عن Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro وهما أولى الإصدارات التي تنطلق للأسواق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ونظام HyperOS الجديد من شاومي.

هاتف Xiaomi 14 Pro

يتميز هاتف Xiaomi 14 Pro بإطارات معدنية مسطحة على عكس إصدار الشركة السابق، كما تقدم شاومي الهاتف بإطار بتصميم نهائي لامع وعاكس، ويتكون الغطاء من اثنان من الطبقات الزجاجية، كما تظهر وحدة الكاميرة الخلفية إلى أعلى إطار معدني مزخرف.

ويضم Xiaomi 14 Pro شاشة LTPO OLED بحجم 6.73 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، بعمق ألوان 12بت، ومعدل تحديث 120 Hz، ويصل سطوع الشاشة إلى نسبة 3000 nit، ويدعم الشاشة طبقة Xiaomi Longjing زجاجية، كما تظهر حواف الشاشة بتصميم نحيف.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Xiaomi 14 Pro بألوان الأسود، والأبيض، والأخضر، كما يتوفر إصدار خاص من التيتانيوم والذي يتميز بتصميم جانبي غير لامع من سبائك التيتانيوم.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر جديد يعرف بمستشعر Light Nunter 900 والذي يتميز بعدسات Leica Summilux مخصصة، وبدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم 1/1.31، كما يتميز المستشعر بحجم بيكسل h 1.2 μm، ونطاق ديناميكي 13.5 EV.

وتأتي العدسات المتغيرة ببعد بؤري 23مم، وفتحة عدسات f/1.42 في أقصى إتساع أو فتحة f/4.0 عند الإغلاق، وتتميز العدسات بسطوع أعلى بنسبة 80%.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بعدسات عائمة ببعد بؤري 75مم وفتحة عدسات f/2.0، والتي تدعم تصوير لقطات قريبة عند مسافة 10سم، وتتميز الكاميرة بدقة 40 ميجا بيكسل، وتدعم نمط portrait عند دقة 50 ميجا بيكسل.

ويتميز المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما يدعم بعد بؤري 14مم، وزوايا عرض فائقة الإتساع، ولقطات macro عند 5سم.

أيضاً يتميز Xiaomi 14 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويتوفر الهاتف بإختيارات بين ذاكرة 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4880 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120 W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 W.

ومن المقرر أن ينطلق Xiaomi 14 Pro بسعر يبدأ من 650 يورو للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

هاتف Xiaomi 14

تقدم شاومي هاتف Xiaomi 14 بتصميم يحاكي إصدار Pro، كما يتميز بأبعاد 152.8 في 71.5 في 8.20مم، ووزن 193 جرام للنموذج الزجاجي، ووزن 188 جرام للنموذج الجلدي.

وينطلق هذا الإصدار بشاشة LTPO OLED بحجم 6.36 إنش، ودقة 1200 في 2670 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ونسبة سطوع 3000 nit.

كما يضم الهاتف مستشعر “Light Hunter” رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.31، وحجم بيكسل 1.2 μm، كما تتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/1.6، وبعد بؤري 23مم، وتأتي كاميرة telephoto بنفس مواصفات إصدار Pro وببعد بؤري 75مم.

وتدعم الكاميرة الثالثة دقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، ببعد بؤري 14مم، مع ميزة الضبط التلقائي، وتدعم لقطات macro.

أيضاً يتميز Xiaomi 14 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، مع إختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4610 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90 W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 520 يورو.

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