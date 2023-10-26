شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأيفون.. إليك كيفية تثبيته على جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك جهاز iPhone، فتأكد من تحديثه الآن، حيث أصدرت شركة أبل تحديثًا أمنيًا عاجلاً يسمى iOS 17.1، ويحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعالج التحديث المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في iPhone 12، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.

وتم إصدار تحديث iOS 17.1، وهو متاح لأجهزة iPhone XS والإصدارات الأحدث، وتوضح أبل: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop".

وأضافت أبل، "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك."

وسيعالج التحديث أيضًا المخاوف بشأن مستويات الإشعاع التي ينتجها iPhone 12.

وكانت أُمرت شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي.

وطُلب من شركة أبل أيضًا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء كل جهاز iPhone 12 تم بيعه في البلاد.

وأوضحت أبل: "يتضمن iOS 17.1 تحديثًا لجهاز iPhone 12 للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد هذا الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون خارج الجسم على سطح ثابت".





كيفية تنزيل التحديث الجديد على iPhone

يمكنك لتنزيل iOS 17.1 على جهاز iPhone الخاص بك:

- فتح تطبيق الإعدادات، ثم الضغط فوق عام.

- اضغط فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.

- إما أن تضغط على "التحديث الآن" لتثبيته على الفور، أو اضغط على "تحديث الليلة" لتثبيته هذا المساء.

وأضافت أبل: "إذا قمت بتحديد تحديث الليلة، فسيحاول iPhone التحديث عندما يكون الجهاز مقفلاً وتكون البطارية مشحونة بشكل كافٍ".